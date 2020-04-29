- 2019'da 14 bin refakatsiz çocuk AB'ye iltica başvurusunda bulundu
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- 2019'da 14 bin refakatsiz çocuk AB'ye iltica başvurusunda bulundu

- 2019'da 14 bin refakatsiz çocuk AB'ye iltica başvurusunda bulundu Avrupa Birliği üyesi ülkelere 2019 yılında yaklaşık 14 bin refakatsiz çocuğun iltica başvurusunda bulunduğu açıklandı.

- 2019'da 14 bin refakatsiz çocuk AB'ye iltica başvurusunda bulundu
29.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:43

- 2019'da 14 bin refakatsiz çocuk AB'ye iltica başvurusunda bulundu

BRÜKSEL - Avrupa Birliği üyesi ülkelere 2019 yılında yaklaşık 14 bin refakatsiz çocuğun iltica başvurusunda bulunduğu açıklandı.

Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat'ın açıkladığı verilere göre 2019 yılında yaklaşık 14 bin çocuk iltica başvurusunda bulundu ve bu sayı bir yıl önceki verilere göre yüzde 20 daha düşük. Düşme eğiliminin, zirve noktasına ulaştığı 2015 yılında başladığı belirtildi. 2015'te 92 bin refakatsiz çocuk iltica başvurusu yapmıştı. Eurostat yaptığı açıklamada, 2019 yılında başvuran refakatsiz çocukların 85'ini erkek çocuklar oluşturuyor.

İltica başvurusu yapan çocukların yüzde 30'unu Afganlar oluştururken Yunanistan, Almanya, Belçika ve Hollanda refakatsiz çocukların en çok başvuru yaptığı ülkeler arasında yer alıyor.

- 2019'da 14 bin refakatsiz çocuk AB'ye iltica başvurusunda bulundu

Kaynak: İHA

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