2018 Türkiye Yüz Güzeli Ceren Tarcan Oldu
Intercontinental İstanbul Otel'de düzenlenen 2018 Türkiye Yüz Güzeli yarışmasının birincisi, 2 numaralı estetiksiz güzel Ceren Tarcan oldu.
Jüri üyeliğini Deniz Akkaya, Zeynep Tunuslu, Ferruh Karakaşlı, Işıl Reçber, Gülay Kamaz, Plastik Cerrah Dr. Naci Çelik, Yasemin Öztürk, Enis Onat, Muammer Kapucuoğlu, Yetiş Çetinkaya Ve Daniela Karakaptan'ın yaptığı yarışmayı TV programcısı Kamuran Tapul sundu.
BİRİNCİYE OTOMOBİL HEDİYE EDİLDİ
Gecede 2018 Türkiye Yüz Güzeli birincisine Fiat Panda otomobil hediye edildi. 2018 Türkiye Yüz Güzeli birincisi, 2 numara ile Ceren Tarcan oldu. 2. güzel 6 numara ile Cemre Tamgüç olurken 3. seçilen güzel 7 numara ile Aysel Mustafaoğlu oldu.
HAYVANSEVENLER DERNEĞİ İÇİN BAĞIŞ YAPILDI
''Göktürk Hayvansevenler Derneği'' ile el ele veren 2018 Türkiye Yüz Güzeli yarışması komitesi, yaralı ve hasta sokak hayvanlarının tedavi masraflarını, bu gecede yapılan bağışlar sayesinde karşılanmasını amaçladı. İstanbul'un ormanlık arazilerine atılan yüzlerce hasta, yaralı hayvanlara yardım eden derneğe, güzellik yarışması da sahip çıktı.
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SİMGE FISTIKOĞLUNA BENZİYORCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gerçekten 3. olan arkadaşın burnuna diyecek bir şey bulamıyorum. Her üç kızda çirkin değil ama yüz güzeli de değiller. Sokakta aynı şekilde estretik yaptırmamış o kadar güzel kız varken, bunların derecelendirilmesi anlamsız. Herhalde kendi aralarında bir etkinlikti, bağış vs amaçlıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Selfielerde iyi gözükür, ama mankenlik işi zor...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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KESKE guzel olsada kıskansaydık :DCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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sıradan vasat ablak bi yüzü var 2.seçilen kadın daha güzel ondan en azından değişik bir siması varCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır