2018 Türkiye Yüz Güzeli Ceren Tarcan Oldu

Jüri üyeliğini Deniz Akkaya, Zeynep Tunuslu, Ferruh Karakaşlı, Işıl Reçber, Gülay Kamaz, Plastik Cerrah Dr. Naci Çelik, Yasemin Öztürk, Enis Onat, Muammer Kapucuoğlu, Yetiş Çetinkaya Ve Daniela Karakaptan'ın yaptığı yarışmayı TV programcısı Kamuran Tapul sundu.

BİRİNCİYE OTOMOBİL HEDİYE EDİLDİ

Gecede 2018 Türkiye Yüz Güzeli birincisine Fiat Panda otomobil hediye edildi. 2018 Türkiye Yüz Güzeli birincisi, 2 numara ile Ceren Tarcan oldu. 2. güzel 6 numara ile Cemre Tamgüç olurken 3. seçilen güzel 7 numara ile Aysel Mustafaoğlu oldu.

HAYVANSEVENLER DERNEĞİ İÇİN BAĞIŞ YAPILDI

''Göktürk Hayvansevenler Derneği'' ile el ele veren 2018 Türkiye Yüz Güzeli yarışması komitesi, yaralı ve hasta sokak hayvanlarının tedavi masraflarını, bu gecede yapılan bağışlar sayesinde karşılanmasını amaçladı. İstanbul'un ormanlık arazilerine atılan yüzlerce hasta, yaralı hayvanlara yardım eden derneğe, güzellik yarışması da sahip çıktı.