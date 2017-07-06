ENERJİ Piyasası Düzünleme Kurumu'nun Tunceli'ye doğalgaz getirilmesi için Nisan ayında yaptığı ihaleyi kazanan Akmercan Şirketler Grubu, Vali ve Belediye Başkan vekili Tuncay Sonel ile protokol imzaladı. Protokole göre 2018 kışında Tunceli'ye doğalgaz verilmeye başlanacak.



Tunceli'ye doğalgaz sağlanması amacıyla altyapı ve dağıtım şebekesinin kurulumu için,Enerji Piyasası Düzünleme Kurumu'nca yapılan ihaleyi kazanan Akmercan Şirketler Grubu ve Tunceli Belediyesi arasında protokol imzalandı. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan vekili Tuncay Sonel ile Akmercan Şirketler Grubu Genel Müdürü Yunus Keskin tarafından imzalanan sözleşmeye göre, 5 milyon dolarlık yatırımla, 2018 yılının kış ayında kente doğalgaz verilecek. Tunceli Belediyesi'nde yapılan imza töreninden konuşan Vali Sonel, Tunceli'de doğalgaz kullanımı için 15 bin abone hedeflediklerini belirterek, "Doğalgaz dağıtımı ihalesini kazanan Akmercan Şirketi, Tunceli'de doğalgaz dağıtımı için altyapı çalışmalarına hemen başlayacak ve 2018 yılında Atatürk Mahallesi ve Munzur Üniversitesi'ne doğalgaz verilmeye başlanacak. Doğalgaz dağıtımını yapacak şirket Tunceli'deki altyapı yatırımları için 5 milyon dolar gibi büyük bir yatırıma imza atacak. Doğalgaz çalışmaları sırasında cadde ve sokaklarda kazı işlemi olacak. Kazı çalışmaları esnasında yaptığımız protokol ile çevre düzenlemesi işlerini belediyemiz yapacak. Vatandaşımızın rahatı için bütün işlemleri en hızlı şekilde yapmayı hedefliyoruz. Daha temiz bir Tunceli için Belediye ve Valilik olarak bu tür çalışmalara her daim yardımcı olacağımızı buradan belirtmek isteriz" dedi.



Akmercan Şirketler Grubu Genel Müdürü Yunus Keskin ise çalışmalara hızlı bir şekilde başlayacaklarını dile getirerek, 8 yıl içersinde Tunceli'deki dağıtım altyapısını oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Projenin 8 yıl içinde tamamlanlacağını belirten Keskin, 5 milyon dolarlık yatırımın, şirketlerinin kendi öz kaynağı ile karşılanacağını söyledi. - Tunceli