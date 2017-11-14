2017 KYK (burs ve geri ödemeli burs) sonuçları bu hafta açıklanır mı?

2017 - 2018 KYK burs başvuru sonuçları için nefesler tutuldu. 13 Kasım pazartesi günü itibariyle KYK'nın resmi sitesini ziyaret eden üniversite öğrencileri KYK burs ve geri ödemeli burs başvuru sonuçlarının bu hafta açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. Üniversite hayatı boyunca gerekli şartlara uyması halinde burs alacak öğrenciler sabırsızlıkla Kredi Yurtlar Kurumu'ndan gelen açıklamaya merak ediyor. İşte KYK burs başvuru sonucu ile ilgili tüm detaylar...

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI BU HAFTA AÇIKLANACAK MI?

KYK burs ve kredi başvuru süreci 24 Ekim'de tamamlandı. Geçtiğimiz sene 12 Ekim'de tamamlanan KYK burs başvuru sonuçları 17 Kasım'da açıklanmıştı. 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı kapsamında KYK burs başvuru sonuçları 21 ila 24 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin erişimine açılacağı öngörülüyor. Yani bu hafta KYK burs sonuçları açıklanmayacak.

2018 KYK BURS ÜCRETLERİ BU YIL NE KADAR?

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; lisans ve önlisans bölümünde okuyan üniversite öğrencileri KYK'dan 470 TL alacak. Yüksek lisans yapanlar 940 TL, Doktora yapanlar ise 1410 TL kurum tarafından alacaklar. Son beş yılda burs ücretleri: 2014 yılında 300 TL, 2015 yılında 330 TL, 2016 yılında 400, 2017 yılında 425 ve 2018 yılında 50 TL zam gelerek 475 TL oldu.

BAŞARISIZ OLMA DURUMUNDA BURS DÜŞER Mİ?

İlk olarak şunu iyi anlamamız gerekecek arkadaşlar. "Burs kesilmez, Krediye dönüşür"

Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir ve tekrar burs verilmez.Bursu kesilen öğrencilere burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir.

BURS NE ZAMAN KESİLİR?

Üniversiteler tarafından Kredi Yurtlar Kurumuna öğrencinin başarısız olduğuna dair bilgi verilmesi halinde burs, krediye dönüşür.

PEKİ BAŞARISIZLIK KRİTERİ NEDİR?

Çoğu zaman kalan ders saatine göre başarısızlık kanaatine bakılır.Eğer alınmış olan derslerden, yıl sonunda 4 ve daha fazla kalmış ders var ise o öğrencinin burs alma hakkı iptal olur.Üniversitemizde büt uygulaması olduğundan dolayı bütünleme sınavlarından sonraki son durum dikkate alınır.

Not: Dönem başında alınmayan ders, "kalan ders" olarak sayılmaz. 4 ders şartı alıp da geçilemeyen dersler için geçerlidir.