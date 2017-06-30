2017 Işitme Engelliler Olimpiyatları'na Doğru - Olimpiyat Meşalesi 3 Temmuz'da Yola Çıkacak

Samsun'un ev sahipliğinde yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın meşalesi 3 Temmuz Pazartesi günü yola çıkıyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 18-30 Temmuz'da Samsun'da düzenlenecek oyunların meşalesi, 3 Temmuz'da, Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi'nin (ICSD) Lozan'daki merkezinden yola çıkacak. ICSD Başkanı Dr. Valery Rukhledev, meşaleyi, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir ve oyunların elçisi Taha Akgül'e teslim edecek.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, olimpiyat ateşinin 18-30 Temmuz tarihlerinde Samsun'da yanacağını belirterek, "Olimpiyat şehri Samsun, meşaleye gururla ev sahipliği yapacak. Türk spor tarihinin en büyük organizasyonunun başlamasına artık sayılı günler kaldı. Bu büyük heyecan öncesinde meşale, Lozan'dan Samsun'a doğru yola çıkıyor. 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları, Türkiye'nin organizasyon konusundaki yetkinliğiyle akıllarda kalacak. Olimpiyat meşalemiz de oyunlar tarihinin en güzel meşalesi olarak hatırlanacak." ifadelerini kullandı.



Oyunlar için özel olarak tasarlanan meşaleye, Anadolu toprağını simgeleyen motiflerle geleneksel bir dokunuş katıldı. ICSD'nin Avrupa, Afrika, Amerika ve Asya konfederasyonlarını simgeleyen dört rengi meşale üzerinde birleşiyor ve oyunların tüm dünyayı bir araya getirişini simgeliyor. Ayrıca organizasyonun her alanında kullanılan, geleneksel Türk lalesinin yer aldığı logo, meşalenin üzerinde yer alıyor.