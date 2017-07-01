Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen 2017 Gazprom Uluslararası Dostluk İçin Futbol Şampiyonası sona erdi.



Toplam 64 ülkeden genç futbolculardan oluşan karma takımların mücadele ettiği şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Beşiktaşlı oyuncu Abdülmecid Dönmez'in takımı turnuva ikincisi oldu.



FIFA ve 2018 Dünya Kupası'nın resmi ortağı Gazprom tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Dostluk İçin Futbol programı kapsamında, 64 ülkeden genç futbolcular mücadele etti.



Dünyanın önde gelen kulüplerinden 12 yaş grubu oyuncuların katıldığı şampiyonada Türkiye'yi Beşiktaş'ın genç forveti Abdülmecid Dönmez temsil etti.



Sekiz karma takım arasında düzenlenen turnuvada Abdülmecid Dönmez, Almanya, Brezilya, Letonya, Litvanya, Suriye, Tanzanya ve Türkmenistan'dan gelen yaşıtlarıyla mor renkli takımın formasını giydi.



Finalde turuncu renkli takımla karşılaşan Abdülmecid Dönmez'in takımı turnuvadan ikincilik madalyasıyla ayrılırken, final maçını 4-3 kazanan turuncu takım galibiyet kupasını kaldırdı.



Organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Abdülmecid Dönmez, "Dostluk İçin Futbol Şampiyonası'nda takım arkadaşlarımla iyi bir mücadele ortaya koyduk. Kupaya hak kazanan ve dostluğu sahaya yansıtan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Böylesine önemli bir uluslararası projede Türkiye'yi temsil etmek benim için büyük bir gurur oldu." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş 12 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Mesut Kır ise, "Dostluk İçin Futbol gibi projeler, genç oyuncularımızın hem uluslararası tecrübe edinmesine hem de kendilerini dünya sahnesinde göstermesine yardımcı oluyor. Dostluk ve kardeşlik ruhu içinde mücadele eden tüm takımları tebrik ediyorum." şeklinde görüş belirtti.



Farklı ülkelerden gençler arasında dostluk, eşitlik ve barış gibi temel değerleri teşvik etmeyi amaçlayan sosyal sorumluluk programı Dostluk İçin Futbol'da her yıl, şampiyonayla birlikte bir de Çocuk Forumu da düzenleniyor. Forumda spor dünyasının ünlü simalarıyla bir araya gelen katılımcılar, yarın Saint Petersburg Arena'da Almanya ile Şili arasında oynanacak Konfederasyonlar Kupası final maçını izleyecek.