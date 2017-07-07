2017-2018 Sezonu Süper Lig Hakemleri Belli Oldu
Merkez Hakem Kurulu, 2017-2018 futbol sezonunda Süper Lig'da görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı.
Merkez Hakem Kurulu, 2017-2018 futbol sezonunda Süper Lig'da görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan hakem ve gözlemci listesinde Bahattin Şimşek ve Ali Şansalan gibi geçen sezon Süper Lig'de çok görev almayan 2 genç hakeminde isimleri yer aldı.
TFF MERKEZ HAKEM KURULU 2017-2018 FUTBOL SEZONU SÜPER LİG HAKEM LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE:
1-ALİ PALABIYIK | ANKARA
2- BÜLENT YILDIRIM | ANKARA
3- SERKAN TOKAT | ANKARA
4- YAŞAR KEMAL UĞURLU | ANKARA
5- MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU | ANTALYA
6- BAHATTİN ŞİMŞEK | AYDIN
7- ARDA KARDEŞLER | BURSA
8- ALİ ŞANSALAN | ÇANAKKALE
9- ÜMİT ÖZTÜRK | DENİZLİ
10- ÖZGÜR YANKAYA | EDİRNE
11- SUAT ARSLANBOĞA | ESKİŞEHİR
12- CÜNEYT ÇAKIR | İSTANBUL
13- FIRAT AYDINUS | İSTANBUL
14- HALİS ÖZKAHYA | İSTANBUL
15- HÜSEYİN GÖÇEK | İSTANBUL
16- METE KALKAVAN | İSTANBUL
17- SERKAN ÇINAR | İSTANBUL
18- VOLKAN BAYARSLAN | İSTANBUL
19- ALPER ULUSOY | İZMİR
20- HALİL UMUT MELER | İZMİR
21- KORAY GENÇERLER | MANİSA
22- BARIŞ ŞİMŞEK | TRABZON