2017 - 2018 BİLSEM sınavı ne zaman? MEB kesin tarihi... BİLSEM sınavı ne zaman olacak? Milyonlarca öğrenin sık sık araştırma yaptığı BİLSEM sınavı ve MEB BİLSEM sınavına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor. Milyonlarca kişinin merakla beklediği (BİLSEM) Bilim ve sanat merkezleri başvurularının tamamlanmasıyla birlikte gözler sınav tarihine çevrildi.

BİLSEM (İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi) sınavları için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ve veliler, bir yandan da tarih araştırması yapıyor. BİLSEM öğrenci gözlem Formlarının doldurulması için verilen süre 29 Kasım'da sona erdi. Peki BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? Bireysel değerlendirme itirazları nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar!

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

Resim, müzik ve genel zihinsel alanda akranlarından ileri düzeyde olan birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin gireceği BİLSEM sınavı bu yıl 6 Ocak 2018 - 4 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonları 5'er oturumdan oluşan sınavlar için öğrenciler kendisine bildirilen tarihte ve oturumda sınava katılacak.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır.

BİLSEM SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI

1. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen sınıf seviyesine ve uygulama takvimine göre yapılacaktır.

2. 2017-2018 eğitim öğretim yılında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçme işlemi

3. sınıf seviyelerinde aşağıdaki sıra izlenerek yapılacaktır: a) Tablet bilgisayarla grup tarama uygulaması b) Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrencilerin yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınması

3. Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulaması, hafta sonu beş oturum şeklinde yapılacak olup öğrenciler kendisine bildirilen tarih ve saatte ilgili oturuma katılacaktır.

4. Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre (genel zihinsel, resim ve müzik yetenek) kendisine bildirilen tarih ve saatte bireysel değerlendirmeye alınacaktır.

5. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci ile ilgili iş ve işlemler il tanılama sınav komisyonları tarafından yürütülecektir.