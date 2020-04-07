2006 yılında vasiyetini yazdı, korona virüsten hayatını kaybetti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 2006 yılında vasiyetini yazdı, korona virüsten hayatını kaybetti - Haberler
İstanbul, Güncel

2006 yılında vasiyetini yazdı, korona virüsten hayatını kaybetti

İstanbul'da dün korona virüsten hayatını kaybeden 72 yaşındaki Yılmaz Şenkardeş, 2006 yılında vasiyetini yazdırdığı ve vasiyetinde "Koca dünyayı size bırakıyorum, ona iyi bakın" sözlerini paylaşmış.

07.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:25
2006 yılında vasiyetini yazdı, korona virüsten hayatını kaybetti

İstanbul'da dün korona virüsten hayatını kaybeden 72 yaşındaki Yılmaz Şenkardeş, 2006 yılında vasiyetini yazdırdığı ve vasiyetinde "Koca dünyayı size bırakıyorum, ona iyi bakın" sözlerini paylaşmış.

İstanbul'da korona virüsten hayatını kaybeden 72 yaşındaki Nevşehirli iş adamı Yılmaz Şenkardeş'in avukatına 2006 yılında vasiyetini yazdırdığı öğrenildi. 12 Nisan 2006 yılında avukatına vasiyetini yazdırdığı öğrenilen Yılmaz Şenkardeş'in dün İstanbul'da korona virüsten hayatını kaybetmesinin ardından avukatı tarafından vasiyetini yakınları ile paylaştı. Vasiyetini yazdırmasının arasından 14 yıl sonra hayatını kaybeden Yılmaz Şenkardeş vasiyetinde bir zamanlar benim en büyük servetim olan koca dünyayı sizlere bırakıyorum. Ne olur ona iyi bakın sözlerini paylaşmış.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından vasiyeti avukatı tarafından yakınları ile paylaşılan 72 yaşındaki Yılmaz Şenkardeş vasiyetinde, "Elveda, Ben bir damladan, bütün canlılardan farklı, nadidem diye var edip insan olarak yaratan Allah'ıma şükür ederim. Bu dünyaya gelmeme vesile olan anneme, babama aynı er suyundan ve aynı karnı paylaştığım kardeşlerime, et ulayıp kan kattığım benden doğan çocuklarıma, onlardan doğan torunlarıma ve torunlarımdan doğacaklara bağım bağlantım olan hısımı, akrabalarıma, eş, dost, yaren, arkadaş, konu komşu, mahalleli, şehirli, Türkiyeli ve dünyalı, dinli, dinsiz, siyah, beyaz, sarı tenli yeryüzündeki bütün insanlığa beni tanımadığınıza üzgün değil ben sizi tanımadığım için üzgünüm diyorum. Bakın şimdi bir tabutta yatıyorum. Ölmüşüm ne olur sevenlerim ağlamasın. Nasıl ki güneş, ay batar kayıp olur da başka yerde yeniden doğarsa bene ölmekle berzah aleminde yeniden doğuyorum. Ne acım var, ne de sızım. Bir zamanlar sizlerle var idim. Şimdi yokum. Oysa sizler yaşıyor, başucunda sıralanmış bana son görevi ifa ediyorsunuz. Bense berzah aleminden sizleri görüyor, duyuyor hepinize ve her şeye teşekkürler ediyorum. Bir zamanlar benim en büyük servetim olan koca dünyayı sizlere bırakıyorum. Ne olur ona iyi bakın" sözlerini paylaşmış. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu Haberler
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü Haberler
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım Haberler
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken Haberler
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Daha önce aşı bulduklarını iddia eden Rusya, koronavirüse karşı 3 ilacı denemeye başladı
Daha önce aşı bulduklarını iddia eden Rusya, koronavirüse karşı 3 ilacı denemeye başladı
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu
Hayırsever kadın, dört market gezip ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi
Hayırsever kadın, dört market gezip ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı
Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi
Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Abdulhamit Gül Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Esra Balamir Serdar Ortaç Aleyna Tilki
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Tv Polis Bursa Antalya
Şu an buradasınız: 2006 yılında vasiyetini yazdı, korona virüsten hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 18:42:04. #1.15#
title