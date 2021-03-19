2004'teki tsunami felaketinde kaybolan polis, 16 yıl sonra bir akıl hastanesinde bulundu
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2004'teki tsunami felaketinde kaybolan polis, 16 yıl sonra bir akıl hastanesinde bulundu

19.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:31
2004'teki tsunami felaketinde kaybolan polis, 16 yıl sonra bir akıl hastanesinde bulundu

Endonezya'da 2004 yılında meydana gelen tsunamide kaybolan ve öldüğü düşünülen polis memuru Abrip Asep, 16 yılın ardından bir akıl hastanesinde bulundu. Asep'in tsunami sonrası yaşadığı trajedi sonucu akli dengesinin bozulduğu öğrenildi.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batı kıyısında, 2004'te 9.1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami meydana geldi. Ülke tarihindeki en fazla can kaybının yaşandığı 6'ıncı deprem olarak kayıtlara geçen depremde, 230 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

16 YIL SONRA AKIL HASTANESİNDE ÇIKTI

Tsunaminin meydana geldiği gün kaybolan ve öldüğü düşünülen polis memuru Abrip Asep, 16 yılın ardından ülkenin Açe bölgesindeki bir akıl hastanesinde ortaya çıktı.

AĞIR TRAVMA YAŞAMIŞ

Depremin meydana geldiği 26 Aralık gününde görevde olduğu ifade edilen Asep'in, tsunaminin ardından ağır travma yaşadığı ve akli dengesini yitirdiği öğrenildi. Asep'in aile üyelerinden biri, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "İnanamadık. 16 yıldır hiçbir haber alamadık. Öldüğünü düşündük. Hala hayatta olduğunu bilmiyorduk" dedi. Açe Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, ailesinin Asep'in hayatta olduğunu öğrendiğinde büyük sevinç yaşadığı belirtildi.

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