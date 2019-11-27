2000 kişilik seyirci önünde evlenme teklifi
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2000 kişilik seyirci önünde evlenme teklifi

7 Kocalı Hürmüz'ün altıncı kocasını oynayan Çavuş rolündeki oyuncu Murat Donat sahnede evlenme teklifinde bulundu.

27.11.2019 11:43 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:43
2000 kişilik seyirci önünde evlenme teklifi

Tim Show Center'da üç sezondur kapalı gişe oynayan, başrollerini , , , Cengiz Küçükayvaz ve Suzan Kardeş gibi usta oyuncuların paylaştığı Yedi Kocalı Hürmüz oyununda beklenmeyen bir sürpriz yaşandı. Oyuncuların, seyircileri selamlamasından sonra gerçekleştirilen evlenme teklifi oyuncular da dâhil herkese duygu dolu anlar yaşattı.

Hürmüz'ün 6'ncı kocasını oynayan Murat Donat sevgilisine yaklaşık 2000 kişilik seyirci önünde evlenme teklifinde bulundu. Oyundaki kocalarından birini kaybeden Hürmüz, sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Oyunun sonunda mutlu sona ulaşan Hürmüz ve Doktor, gerçek hayatta başkasının mutluluğuna vesile oldu.

Kaynak: Bültenler
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