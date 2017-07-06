200 Yıllık Halıyı 60 Bin İğneyle Tablo Haline Getirdi

ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde toplu iğneyle çizmeden resim yapan Tuncay Yurtsever, dedesinden kalan 200 yıllık halıyı 60 bin toplu iğne kullanarak tablo haline getirdi.



Yurtsever, bugüne kadar yaklaşık 500 kilogram ağırlığında toplu iğneyle 70 civarı tablo yaptı. Son tablosunu dedesinden kalma halıya ayıran Tuncay Yurtsever, rengarenk halı için 60 bin toplu iğne kullandı. Bu iğnelerin her birisini halının renk tonlarına boyayan sanatçı, çalışmasını tamamladı.



Eserin tamamlanmasının ardından düzenlenen tanıtım etkinliğine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.



Tuncay Yurtsever, dedesinden kalma halıyı tabloya dönüştürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.



"İğneyle kat yapmak imkansızdır"



İğne batıracağı bölgeyi önceden çizmediğini anlatan Yurtsever, "İğneyle kat yapmak imkansızdır. Önceden çizmiyorum, iğneleri boyuyor, tuvale çizmeden batırıyorum. Bu tabloda 60 bin iğne kullandım." dedi.



Bu çalışmanın dünyada az, Türkiye'de ise hiç olmadığını savunan Tuncay Yurtsever, şunları kaydetti:



"Benden başka yapan kimse olmadığı için bu tekniği ben buldum. Şimdiye kadar toplu iğneyle onlarca tablo yaptım. 200 yıllık halıyı bu hale getirdim. Sanatseverler de çok beğendi. İğneleri genellikle terziler kullanıyor. İğnelerle terziler ve hanımlar nasıl nakış işlerse, ben de iğnelerle tablo yapıyorum. Bu alışılagelmiş bir şey değil."