200 milyon yıldır var olan Mersin Balığı Gümüşhane'de görüldü

TORUL, GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'de enerji üretimi amacıyla kurulan Torul Baraj gölünde nesli tehdit altında olan koruma altındaki 100 yıl yaşayabilen Mersin Balığı oltalara takıldı. Uzun yıllardır Harşit çayı üzerindeki Torul Barajında oltayla amatör balıkçılık yapan İsmet Arslan'ın oltasına bu kez nesli tehdit altındaki mersin balığı takıldı.

Geçtiğimiz günlerde her zaman yaptığı gibi oltasını atıp nasibini bekleyen Arslan, boyu 1 metreden fazla ağırlığı da 6 kilogram civarındaki mersin balığını görünce şaşırdı. Daha önce de birkaç kez küçük mersin balığının oltasına takıldığını kaydeden Arslan, "22 senedir balıkçıyım, önceden denizde avlanıyordum. Torul barajında 2010 yılından beri haftada 2-3 kez hobi amacıyla balık tutmaya gidiyorum. Daha önce 2-3 kez oltaya düşmüştü mersin balığı. Görünce tedirgin oldum ama sonradan araştırdım ve mersin balığı olduğunu öğrendim. Tuttuktan sonra avcılığı tamamen yasak balık olduğu ve çoğalmasını istediğim için tekrar suya bıraktım" dedi.

Kaynaklarda Mersin balığının dünyada 27, Türkiye'de ise bilinen 5 türünün bulunduğu, Türkiye'de sadece Karadeniz'de ve Karadeniz'e akan akarsularda görüldüğü belirtilirken, dinozorlar döneminden günümüze kadar kalabilen ender canlılardan birisi olan Mersin Balıklarının 200 milyon yıldır dünyada var olan bir canlı türü olduğu ve 100 yaşına kadar yaşayabildiği ifade ediliyor.

Normalde Gümüşhane'de yetiştiği bilinmeyen Mersin Balığının önceki yıllarda bölgedeki baraj göllerindeki kafeslere yavru salımının yapıldığı ve oltalara takılan bu balıkların da kafeslerden kaçıp kendine yaşam alanı oluşturan balıklar olduğu değerlendiriliyor. Uzmanlar havyarının pahalı olmasından dolayı 'altın yumurtlayan balık' olarak da adlandırılan Mersin Balığının Gümüşhane bölgesine uyum sağlamasının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek avcılığı yasak ve koruma altındaki Mersin Balıklarının avlanmaması konusunda vatandaşları uyardı.

(Uğur Bulut/ İHA)