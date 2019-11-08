08.11.2019 19:19 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:22

20 yaşındaki tıp öğrencisi Azra kök hücre bekliyor

20 yaşındaki tıp öğrencisi için seferber oldular

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde lenf kanserine yakalanan üniversite öğrencisi Elif Azra Bulut için başlatılan kök hücre bağış kampanyasına vatandaşlar ilgi gösteriyor. Vatandaşlar kök hücre bağışında bulunmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Azra'ya bir destek de İnegöl Belediyesi personelinden geldi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Elif Azra Bulut (20), yaz döneminde geldiği memleketi İnegöl'de yaz tatilinde aniden rahatsızlanarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Lenf kanseri teşhisi konulan genç kız, daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi TIP Fakültesi'nde tedavi altına alındı. Okuluna ara vermek zorunda kalan Elif Azra Bulut'un babası Tahir Bulut, kızının organlarında büyük bir kitlenin oluştuğunu belirterek, "Kızımın küçük öksürükleri başladı. TIP Fakültesi 2. sınıfa geçtikten sonra yaz tatilinde buraya gelince nefes almasında güçlük ve öksürük başlamıştı. İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki uzman doktorumuz bir röntgen çekti. Röntgende bir kitle olduğu görüldü. Daha sonra tomografi çekildi. Tomografide doğrulandı. Bizi bu tedavinin daha kolay yapılacağı için üniversiteye yönlendirdiler. Bu şekilde devam etti. Şu anda Uludağ Üniversitesi TIP Fakültesi Hematoloji Kliniğinde kızım tedavi görüyor. Genç insanlar bu hastalıktan çok daha hızlı bir şekilde kurtulabiliyor. Ama kurtulmanın en önemli yönü kök hücre. Bunda da bütün insanlığın bağışta bulunması, insanların birbirine hayat vermeleri gerekiyor.

Üniversite öğrencisi Azra için başlatılan kampanya 15 Kasım tarihine kadar heykel meydanında bulunan Kızılay aracında devam edecek. Haberlerin ardından ve sosyal medyaya yapılan çağrılara kayıtsız kalmayan vatandaşlar, kök hücre bağışında bulunmak için akın ediyor. Gelenler doldurdukları formların ardından yapılan inceleme sonrası bağışta bulunuyor. Uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar kendilerine sıra gelmesi için kaldırımlara oturak bekliyorlar. Azra Elif Bulut için bir destek de İnegöl Belediyesi personelinden geldi. Belediyede çalışanlar da mesai sonrası gelerek bağışta bulundu.

Belediye Başkanı Alper Taban, "Hasta olan kızımıza destek vermek maksadıyla bizler de personelimizle birlikte gelip bağışta bulunmak istedik. Allah kendisine acil şifalar versin. Daha hayatının baharında bir kızımız. Kampanyaya inegöllü vatandaşlarımızda yoğun destek veriyor. İnşallah en kısa sürede aranan kök hücresi bulunur ve Azra eski sağlığına kavuşur" dedi.

Kaynak: İHA