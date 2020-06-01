"20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" denmişti! Olayın perde arkasında "ezan" tartışması varmış
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"20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" denmişti! Olayın perde arkasında "ezan" tartışması varmış

Ankara'da dün, 20 yaşındaki Barış Çakan isimli gencin, 'Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü' iddia edilmişti. Valilik, yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak tartışmanın, araç içinde çalınan ezandan dolayı kaynakladığını belirtti.

01.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:09

Ankara Valiliği, medya organların Kürtçe müzik dinlediği için saldırıya uğrayarak öldürüldüğü belirtilen Barış Çakan cinayetine ilişkin açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamada, "İddia edildiği gibi olay, maktul ve yanındaki arkadaşının Kürtçe müzik dinlemesine şüpheli karşı tarafın müdahalesi üzerine değil tam aksine maktul ve arkadaşının, şüphelileri araç içinde ezan okunması nedeniyle 'yüksek sesle ve etrafı rahatsız edecek tarzda müzik dinlememeleri' konusunda ikazda bulunması üzerine başlamıştır" denildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"31.05.2020 Pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen, bıçakla adam öldürülmesi olayıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden kasıtlı ve yanlış iddiaların paylaşıldığı müşahede edilmesi nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. İddia edildiği gibi olay, maktul ve yanındaki arkadaşının Kürtçe müzik dinlemesine, şüpheli karşı tarafın müdahalesi üzerine değil tam aksine maktul ve arkadaşının, şüphelileri araç içinde ezan okunması nedeniyle yüksek sesle ve etrafı rahatsız edecek tarzda müzik dinlememeleri konusunda ikazda bulunması üzerine başlamıştır. Maktulün arkadaşı B. A. alınan ilk ifadesinde olayın bu şekilde başladığını belirtmektedir.

"İYİ NİYETTEN UZAK OLDUĞU AŞİKARDIR"

Diğer yandan olayla ilgili şüpheliler derhal gözaltına alınarak gerekli adli süreç Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda detaylı bir şekilde sürdürülmektedir. Konunun başka mecralara çekilerek tahrik unsuru olarak kullanılmasının iyi niyetten uzak olduğu aşikârdır.

NE OLMUŞTU?

Mezopotamya Ajans'ında yer alan habere göre Ankara Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi'nde dün gece 20 yaşındaki Barış Çakan Kürtçe müzik dinlediği için kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Ailesinden alınan bilgilere göre gece arkadaşlarıyla parkta oturmak için evden çıkan Çakan, Kürtçe müzik dinlediği için üç kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

'20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' denmişti! Olayın perde arkasında 'ezan' tartışması varmış
Haber Yorumları (2)
HAKANİYET: yaw he he aynen öyle olmuştur. . alahın sopası olsaydıda kim yalan söyleseydi oracıkta canını alsaydı ne güzel olurdu. . .
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BEHCET: Bu memlekette ezanda serbest Kürtçede ibadette serbes her türlü rezalette AMAN DİKKAT TAHRİK VE PROVAKASYONLARA GELİNMESİN
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