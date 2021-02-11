20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu
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20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu

11.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:25
20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu

İskoçya'da yaşayan Dawn Northey, oğlunun en yakın arkadaşı ile evlilik planları yaptığını açıkladı.. 42 yaşındaki kadın, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi için "Bizimle yaşıyor ve çocuklarım için harika bir baba." dedi.

İskoçya'da yaşayan 42 yaşındaki Dawn Norhtey oğlunun arkadaşı ve o zamanlar 18 yaşında olan Takhari Aldridge ile tanışır tanışmaz gençten etkilendi. Dawn'ın 18 yaşındaki oğlu Callum Northey ve Takhari 2017'de yüz yüze tanışmadan önce üç yıl boyunca çevrimiçi oyun arkadaşlığı ettiler. O sırada evli olan kadın, oğlu Callum'u oyun arkadaşıyla buluşmaya götürdüğü sırada Takhari ile tanıştı.

20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu

"ANİDEN ÖPTÜ"

2018 yılında eşinden boşanan kadın, oğlunun arkadaşı ile tanışmasından yedi ay sonra Takhari'yi eve bırakırken ilk kıvılcımın ortaya çıktığını söyledi ve "Biz eve vardığımızda Takhari aniden eğildi ve beni arabada öptü." dedi.

20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu

YENİ KAYNANASIYLA OĞULLARI HAKKINDA SOHBET ETMİŞLER

Takhari'yi gördüğü ilk anı anlatan Dawn "Eve girer girmez kapıda ayakta duran Takhari'yi gördüm. Uzun boylu, esmer ve çok yakışıklıydı. İçeri girdik ve oğlanlar oyun oynarken biz de Takhari'nin annesiyle sohbet ettik" dedi. Annesi ilişkilerini onaylamayınca Takhari, arkadaşının evine taşındı.

20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu

İLİŞKİSİ YÜZÜNDEN TEHDİTLER ALMIŞ

Ailesi tarafından genç adamı istismar ettiği ve bundan dolayı polise ihbar edileceği üzerine tehditler alan kadın, ilişkisi hakkında "Takhari ile ilk tanıştığımda 18 yaşında birini çekici bulmuş olmama inanamadım. Neyse ki o da benden etkilendi ve şimdi birbirimize sırılsıklam aşığız" dedi.

20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu
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