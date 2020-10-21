20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi
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20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi

21.10.2020 10:44 | Son Güncelleme: 21.10.2020 11:37

Emirgan'daki bir mekanda görüntülenen 20 yaşındaki Aleyna Tilki, yemekten sonra art arda sigara içti. Tilki'nin o halleri ise ilk kez kameralara yansıdı.

Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün Emirgan'da tek başına bir mekandan çıkarken basın mensuplarıyla sohbet etti. Yemek yeme zevkinden bahseden şarkıcı, "Genelde avokadolu tost yiyorum, bazen de kendimi şımartmak için tatlı yiyorum. İyi ki beni yemek yerken çekmediniz, kendimden geçiyorum" dedi.

PEŞ PEŞE SİGARA İÇTİ

Habertürk'te yer alan habere göre: Genç şarkıcı yemek sonrası art arda sigara içerken görüntülendi. İlk kez sigara içerken görüntülenen şarkıcı, soruları geçiştirdi.

20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi

İŞLERİNİ BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN BAĞLANARAK YAPIYOR

İş için Londra'ya gidecek olan ve pandemiden dolayı uçuşların yasaklandığını belirten Aleyna Tilki, "Londra'da 2. dalga başlamış, o yüzden iptal oldu. Biz de öyle bir sistem kurduk ki, birbirimize bilgisayardan bağlanıyor ve çalışmalarımızı öyle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi

"1300 TL'LİK ÇORABIN KUMAŞI İYİYSE ALIRIM"

Sık sık yırtık çoraplarıyla gündeme gelen Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün de Bebek'te görüntülenmişti. Dünyaca ünlü bir markanın yırtık görünümlü çorapları 1300 TL'ye satışa çıkarması hatırlatılan genç popçu, "Benim çoraplarımın hepsi yırtık, düz çorabım yok. Her giydiğimde yırtılıyorlar. Ben yine de giyiyorum. 1300 TL'lik çorabın kumaşı iyiyse öder ve alırım" açıklamasını yapmıştı.

20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi

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Haber Yorumları (5)
GAVUR YA: özenti avrupaya özenmiş bomboş birisi
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
ADALI: EDEP OLMAYINCA ANA BABA OLSA NOLUR
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
WOMAN: Yani çok erken yaşta ünlü oldu çok eleştiri aldı. . Bence bu kızcağızın psikolojisi de iyi değil. Kötü de yönlendirildi. Sigaradan başka zararlı alışkanlıkları yoktur inşallah. . Sesi güzel gelceği iyi olacak ama işine odaklanırsa
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