20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi

Emirgan'daki bir mekanda görüntülenen 20 yaşındaki Aleyna Tilki, yemekten sonra art arda sigara içti. Tilki'nin o halleri ise ilk kez kameralara yansıdı.

Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün Emirgan'da tek başına bir mekandan çıkarken basın mensuplarıyla sohbet etti. Yemek yeme zevkinden bahseden şarkıcı, "Genelde avokadolu tost yiyorum, bazen de kendimi şımartmak için tatlı yiyorum. İyi ki beni yemek yerken çekmediniz, kendimden geçiyorum" dedi.

PEŞ PEŞE SİGARA İÇTİ

Habertürk'te yer alan habere göre: Genç şarkıcı yemek sonrası art arda sigara içerken görüntülendi. İlk kez sigara içerken görüntülenen şarkıcı, soruları geçiştirdi.

İŞLERİNİ BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN BAĞLANARAK YAPIYOR

İş için Londra'ya gidecek olan ve pandemiden dolayı uçuşların yasaklandığını belirten Aleyna Tilki, "Londra'da 2. dalga başlamış, o yüzden iptal oldu. Biz de öyle bir sistem kurduk ki, birbirimize bilgisayardan bağlanıyor ve çalışmalarımızı öyle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"1300 TL'LİK ÇORABIN KUMAŞI İYİYSE ALIRIM"

Sık sık yırtık çoraplarıyla gündeme gelen Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün de Bebek'te görüntülenmişti. Dünyaca ünlü bir markanın yırtık görünümlü çorapları 1300 TL'ye satışa çıkarması hatırlatılan genç popçu, "Benim çoraplarımın hepsi yırtık, düz çorabım yok. Her giydiğimde yırtılıyorlar. Ben yine de giyiyorum. 1300 TL'lik çorabın kumaşı iyiyse öder ve alırım" açıklamasını yapmıştı.