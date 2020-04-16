20 yaş diş problemlerine dikkat
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Genç, Güncel

20 yaş diş problemlerine dikkat

Diş Hekimi Yalçın Genç, ağızdaki en büyük tehlikenin 20 yaş dişleri olduğunu söyledi.

16.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:40
20 yaş diş problemlerine dikkat

Diş Hekimi Yalçın Genç, ağızdaki en büyük tehlikenin 20 yaş dişleri olduğunu söyledi.

Diş Hekimi Yalçın Genç, "Ağız, diş, çene hastalıkları ve cerrahisi, diş hekimliğinin ağız, dişler ve çenelerle ilgili hastalıklarının, yaralanmalarının ve deformitelerinin tanı ve tedavisi ile uğraşan bir cerrahi dalıdır. Kişilerin çene kemiğinde, dişlerinde veya diş etlerinde normal olmayan bazı durumlar ancak ve ancak cerrahi bir müdahale ile çözülebilir. Ağız, diş ve çene kemiği üzerinde yapılması gerekli olan cerrahi müdahaleler kişinin ağız ve diş sağlığının devamlılığı açısından zorunlu ve gerekli müdahalelerdir" dedi.

Basit diş çekiminin ağız içinde görünen dişlerin çekiminde kullanılan teknik olduğunu ifade eden Dt. Yalçın, "Lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Basit diş çekiminde, diş bir alet yardımı ile tutulur. Diş çekilmeden önce ileri-geri hareketler yapılarak gevşetilir. Bu hareket bazen diş ve dişeti arasına giren bir alet yardımı ile yapılabilir. Böylece diş en az travma ile çekilir. Cerrahi çekim ise ağız içinde rahatça görülemeyen, dişeti sınırında kırık olan ya da sürmemiş dişlerin çekiminde kullanılan tekniktir. Bazı durumlarda dişin üzerinde kaldırılması gereken kemik bulunabilir. Çekilecek diş bölümlere ayrıldıktan sonra çıkarılması gerekebilir. Bu durumlarda da cerrahi çekim uygulanır. Normal çekimde olduğu gibi lokal anestezi ile işlem yapılabilir. Dişe ulaşabilmek için dişetinin açılması gerekir. Dişe ulaşabilmek için kemik kaldırılması işlemi ile yapılır" diye konuştu.

DİŞ HEKİMİ YALÇIN GENÇ, YİRMİ YAŞ DİŞLERİNİN ÇEKİLMESİ KONUSUNDA ŞU BİLGİLERİ VERDİ:

"Ağzımızda en son süren dişler yirmi yaş dişleridir. Genellikle yirmili yaşlarda sürdükleri için bu isimle veya akıl dişi olarak da adlandırılırlar. Bazı kişilerde de doğuştan hiç yirmi yaş dişi germi oluşmamıştır. Dolayısıyla bu kişilerde yirmi yaş dişleri hiçbir zaman sürmez. Ancak bazen bu dişler oluştukları halde sürme problemleri oluştururlar. Çenede yer olmaması veya çeşitli nedenlerle yirmi yaş dişlerini çekmek gerekebilir. Üç köklü üst büyük azılarda olduğu gibi fazla sayıda kökü olan dişlerin tek kökünün uzaklaştırılması işlemine kök rezeksiyonu denir. Bazı vakalarda, uzaklaştırılacak olan kökün desteklediği kuronun da (dişin ağız içinde görülebilen kısmı) alınması gerekebilir. İşlemden önce kök kanal tedavisi yapılması gerekir. Tüberler, üst çenede son büyük azı dişinin arkasında bulunan yuvarlak şekilli kemik çıkıntılarıdır. Dişeti ile örtülüdürler. Tüm dişleriniz ağzınızda bulunuyorsa genellikle tüberler sizin için sorun teşkil etmez. Ancak, üst dişlerinizi kaybedip bir proteze ihtiyaç duyduğunuz takdirde, tüberler üst çenenizin diğer kısımlarından sarkık olacağı için protezin uyumsuzluğuna neden olabilir. Geniş bir tüber protezin çene kemiği ve ağız tavanı ile arasındaki sızdırmazlığını önler. Apse ve kist operasyonları; Diş kökünün yapı veya şekil bozukluğu sebebiyle kanal tedavisinin tam yapılamaması, kanal tedavisi sırasında alet kırıldıysa, kırılan aletin mutlaka çıkarılması gerekiyorsa, aleti çıkarmak amacıyla, diş üzerinde çıkarılamayan bir restorasyonun varlığı nedeniyle kanal tedavisi yapılamaması, diş kökünde kist oluşan vakalarda, yapılmış kanal tedavisine rağmen hastanın ağrısının devam ettiği durumlarda, diş kökünün kemik içerisindeki 1/3 uç kısmının kırılması durumlarında uygulanır."

(İHA)

Kaynak: İHA

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