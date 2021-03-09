20 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi? 20 yaş altı için toplu taşıma yasağı kalktı mı?

20 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi? 20 yaş altı için toplu taşıma yasağı kalktı mı? Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan toplu taşıma araçlarını kullanma yasağı kaldırıldı. Çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yasak devam ediyor.