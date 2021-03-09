20 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi? 20 yaş altı için toplu taşıma yasağı kalktı mı?
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20 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi? 20 yaş altı için toplu taşıma yasağı kalktı mı?

09.03.2021 10:24 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:28
20 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi? 20 yaş altı için toplu taşıma yasağı kalktı mı?

20 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi? 20 yaş altı için toplu taşıma yasağı kalktı mı? Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan toplu taşıma araçlarını kullanma yasağı kaldırıldı. Çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yasak devam ediyor.

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda İstanbul'da corona virüs önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu taşıma yasağı gelmişti. 20 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi? 20 yaş altı için toplu taşıma yasağı kalktı mı?

Covid-19 önlemleri kapsamında birçok ilde 65 yaş üzeri ve 20 yaş altına uygulanan toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı.

YAKLAŞIK İKİ AYDIR UYGULANIYORDU

Yeni kontrollü normalleşme önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan toplu taşıma araçlarını kullanma kısıtlaması kaldırıldı.

Yüksek risk grubunda bulunan İstanbul'da da 4 Mart 2021 itibariyle yasak kalkmış oldu. Çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaş kısıtlaması ise devam ediyor.

TOPLU ULAŞIM YASAĞININ KALKTIĞI İLLER

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)

YASAĞIN DEVAM ETTİĞİ İLLER

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)

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