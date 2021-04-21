20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 20 yaş altı hangi saatler dışarı çıkabilir?
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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 20 yaş altı hangi saatler dışarı çıkabilir?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 20 yaş altı hangi saatler dışarı çıkabilir?
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Artan koronavirüs vaka sayıları sebebiyle Ramazan boyunca kısıtlamalar getirildi. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 20 yaş altı hangi saatler dışarı çıkabilir?

Artan koronavirüs vaka sayıları sebebiyle Ramazan boyunca kısıtlamalar getirildi. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 20 yaş altı hangi saatler dışarı çıkabilir?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklara hafta sonlarının tamamında, hafta içi günlerde ise belirli saatler haricinde (65 yaş ve üzeri için 10.00-14.00; 18 yaş altı için 14.00-18.00) sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklara hafta sonlarının tamamında, hafta içi günlerde ise belirli saatler haricinde (65 yaş ve üzeri için 10.00-14.00; 18 yaş altı için 14.00-18.00) sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA KULLANIMI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belirlenen sokağa çıkma saatlerinde 18 yaş altı gençler ve çocuklar dışarıya çıkabilecek. 18 yaş altı gençler ve çocuklar yanlarında veli veya vasileri bulunmak kaydıyla sınırlama getirilmeyen yaş gruplarının tabi olduğu kurallar çerçevesine şehirlerarası seyahatlerini gerçekleştirebilirler. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak; "65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz " açıklamasında bulundu.

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü

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