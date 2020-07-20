20 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı
20 Temmuz 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:30 Kalk Gidelim
03:00 Diriliş Ertuğrul
04:05 En Son Babalar Duyar
04:45 Bir Yusuf Masalı
05:45 Ege'nin Hamsisi
05:55 Ferhunde Hanım ve Kızları
06:05 Böyle Bitmesin
06:45 Sağlıklı Mutfak
07:45 Osmanlı Tokadı
08:25 Osmanlı Tokadı
08:30 Diriliş Ertuğrul
09:50 Tozkoparan
10:30 Tozkoparan
11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları
11:50 Enine Boyuna
11:55 Elimi Bırakma
12:20 Elimi Bırakma
13:00 Ailenin Yeni Üyesi
14:05 Soru Küpü
15:45 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yedi Numara
20:00 Seksenler
22:00 Yeşil Deniz
23:30 Zaman Matinesi
Kaynak: InterSinema.com