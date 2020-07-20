20 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:30 Kalk Gidelim 03:00 Diriliş Ertuğrul 04:05 En Son Babalar Duyar 04:45 Bir Yusuf Masalı 05:45 Ege'nin Hamsisi 05:55 Ferhunde Hanım ve Kızları 06:05 Böyle Bitmesin 06:45 Sağlıklı Mutfak 07:45 Osmanlı Tokadı 08:25 Osmanlı Tokadı 08:30 Diriliş Ertuğrul 09:50 Tozkoparan 10:30 Tozkoparan 11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları 11:50 Enine Boyuna 11:55 Elimi Bırakma 12:20 Elimi Bırakma 13:00 Ailenin Yeni Üyesi 14:05 Soru Küpü 15:45 Kalk Gidelim 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Yedi Numara 20:00 Seksenler 22:00 Yeşil Deniz 23:30 Zaman Matinesi Kaynak: InterSinema.com