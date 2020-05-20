20 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:05 Mesnevi'den Hikayeler 00:25 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre 00:30 Kuşlarla Yolculuk 01:00 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre 01:55 Sahur Bereketi 02:05 Sahur Bereketi 03:50 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif 04:45 Tam Zamanı 04:50 52 Hafta 05:15 Vefa Dediğin 05:30 Sağlıklı Mutfak 05:50 Bir Yusuf Masalı 06:15 Bir Yusuf Masalı 08:40 Yamak Ahmet 09:30 İyi Fikir 10:45 Ferhunde Hanım ve Kızları 11:15 Ferhunde Hanım ve Kızları 11:40 Vefa Dediğin 11:50 Tam Zamanı 12:10 Vefa Dediğin 12:15 Dert Ortağı 12:20 Tam Zamanı 12:45 Zinde Kal 13:15 Zinde Kal 13:45 Sağlıklı Mutfak 14:45 Uzaktan Erişim 16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 17:45 Doğrusu Ne? 18:00 Ana Haber 18:30 Mesnevi'den Hikayeler 19:00 Kuşlarla Yolculuk 19:30 Ramazan Sevinci 20:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 20:30 3'te 3 Tarih 22:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 22:50 Kadir Gecesi Mevlidi Kaynak: InterSinema.com