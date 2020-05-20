20 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı
20 Mayıs 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:05 Mesnevi'den Hikayeler
00:25 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
00:30 Kuşlarla Yolculuk
01:00 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
01:55 Sahur Bereketi
02:05 Sahur Bereketi
03:50 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
04:45 Tam Zamanı
04:50 52 Hafta
05:15 Vefa Dediğin
05:30 Sağlıklı Mutfak
05:50 Bir Yusuf Masalı
06:15 Bir Yusuf Masalı
08:40 Yamak Ahmet
09:30 İyi Fikir
10:45 Ferhunde Hanım ve Kızları
11:15 Ferhunde Hanım ve Kızları
11:40 Vefa Dediğin
11:50 Tam Zamanı
12:10 Vefa Dediğin
12:15 Dert Ortağı
12:20 Tam Zamanı
12:45 Zinde Kal
13:15 Zinde Kal
13:45 Sağlıklı Mutfak
14:45 Uzaktan Erişim
16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Doğrusu Ne?
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
20:30 3'te 3 Tarih
22:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
22:50 Kadir Gecesi Mevlidi
Kaynak: InterSinema.com