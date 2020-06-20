20 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 01:30 Tehlikeli Soygun 02:30 Poyraz Karayel 03:00 Arda'nın Mutfağı 03:45 Akasya Durağı 04:45 Akasya Durağı 05:45 Yabancı Damat 07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta 09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa 10:45 Aşk-ı Memnu 13:00 Arda'nın Mutfağı 13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 14:00 Kara Murat Ölüm Emri 15:45 Zalim İstanbul 15:45 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar 20:00 İnek Şaban 21:45 Yolcu 23:30 Zalim İstanbul 23:45 Çok Akustik Kaynak: InterSinema.com