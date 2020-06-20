20 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı
20 Haziran 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:30 Tehlikeli Soygun
02:30 Poyraz Karayel
03:00 Arda'nın Mutfağı
03:45 Akasya Durağı
04:45 Akasya Durağı
05:45 Yabancı Damat
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
10:45 Aşk-ı Memnu
13:00 Arda'nın Mutfağı
13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
14:00 Kara Murat Ölüm Emri
15:45 Zalim İstanbul
15:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
20:00 İnek Şaban
21:45 Yolcu
23:30 Zalim İstanbul
23:45 Çok Akustik
Kaynak: InterSinema.com