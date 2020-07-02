20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı Sayısal Loto'da 20 gün arayla aynı sayılarla iki kere ikramiye kazanan şanslı talihli, 3,5 trilyonda bir olacak ihtimalde iki kere ikramiye kazanmasını 23 yıldır hep aynı sayılarla loto oynamasına bağladı.

Milli Piyango'nun 20 gün ara ile yapılan Sayısal Loto çekilişinde çıkan 5 numara da birbirinin aynısı oldu. 6 Haziran'daki çekilişte 5-11-24-39-41-44 şanslı numaralar ilan edildi. 27 Haziran'da ise 5-11-24-30-39-41 sayıları küreden düştü. Her iki çekilişte de 5-11-24-39-41 numaralar çıktı.

Bu iki çekilişte de ikramiye kazanan talihli, Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu. Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşadığını belirten ve Telekom'dan emekli bir elektronik mühendisi olduğunu söyleyen talihli, "Sayısal Loto'da 23 senedir hep aynı sayıları oynuyorum" dedi.

"6 HAZİRAN ÇEKİLİŞİNDE 5, 27 HAZİRAN'DA DA 6 TUTTURDUM"

Talihli, neden hep aynı sayılarla oynadığını ise şöyle anlattı: "ABD'de sürekli loto oynayan bir talihliden esinlenmiştim. O da yıllardır aynı numaralarla oynuyormuş. Buna 'Siz şansı aramayın, şans sizi bulsun' diyorsunuz. Her çekilişte şansınız aynı ve 1.5 milyonda bir şansınız var. Aynı rakamlarla 6 Haziran'daki çekilişte 5, 27 Haziran'daki çekilişte ise 6 tutturdum.

"AYNI RAKAMLARLA OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Sayısal Loto ilk başladığı zaman, yani 23 yıl önce ailemle bir akşam evde oturduk. Küçük kağıtlara numaraları yazdık ve çektik. Saçma sapan rakamlar çıktı aslında. Rakamlar saçma sapan olunca başkasına çıkma ihtimali de azalıyor. Aynı rakamlarla değiştirmeden oynamaya devam edeceğim."

Talihli Sayısal Loto'ya 23 yılda 60 bin lira civarında para harcadığını söyledi.