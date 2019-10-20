20 Ekim 2019 Tv8 Yayın Akışı
20 Ekim 2019 Pazar günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Kick Boks
01:30 8x8
02:45 Bilginiz Olsun
03:30 Komedi Türkiye
05:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Oynat Bakalım
10:15 Celal İle Ceren
12:30 Masterchef Türkiye
20:00 O Ses Türkiye