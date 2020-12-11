20. Devlet Türk Sanatları Yarışması Sergisi'nin 2. bölümü açıldı
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20. Devlet Türk Sanatları Yarışması Sergisi'nin 2. bölümü açıldı

11.12.2020 18:23 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:50

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması Sergisi'nin 2. bölümü sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması Sergisi'nin 2. bölümü sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, yarışmanın seçici kurul üyeleri ve sergide eserleri yer alan sanatçıların katılımıyla Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde açıldı.

Açılışın ardından AA muhabirine açıklama yapan Yavuz, salgın sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığının sanata ve sanatçıya desteğe devam ettiğini belirterek, "Gelenekli sanatlarımızdaki genç yetenekleri bu alana teşvik etmek ve bu sanatlarımızın güçlenerek yaşamasını devam ettirebilmek için pek çok yarışma ve destek mekanizmamız var. Bu yarışma ve sergi de bunlardan bir tanesi." dedi.

Yavuz, Türk Sanatları Yarışmasının bu yıl 20.'sini düzenlemiş olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Seçici kurul hem alanında yetkin sanatçılardan hem de akademisyenlerden oluşan çok güçlü isimlerden oluşuyor. Seçilen eserlere baktığımızda ise hem gelenekli Türk sanatlarımızın temel öğelerini doğru bir şekilde kullanan ama aynı zamanda onları çağdaş yaklaşımlarla da birleştirip günümüze taşıyan başarılı bir seçki olduğunu görebilirsiniz." diye konuştu.

Seçici Kurul Üyesi tezhip ve katı sanatçısı Halime Subaşı ise salgın şartlarına karşın yarışmanın ve serginin yapılmış olmasının sevindirici olduğunu dile getirerek, "Özellikle öğrenciler için böyle bir dönemde ara vermeden yarışmanın yapılması ve ödüllerin verilmiş olmasını çok önemli bir katkı olarak görüyorum." dedi.

Devlet Türk Sanatları Yarışması Sergisinde, "Hüsn-i Hat, "Tezhip", "Minyatür", "Çini", "Ebru", "Kalemişi" ve "Katı" kategorilerinde seçilen 30 eser yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz ve yarışmanın seçici kurul üyelerinin kurdele kesimiyle açılan sergi programı, Yavuz'un eserleri incelemesi ve sanatçılardan bilgi almasıyla son buldu.

Sergi, 27 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

20. Devlet Türk Sanatları Yarışması Sergisi'nin 2. bölümü açıldı
20. Devlet Türk Sanatları Yarışması Sergisi'nin 2. bölümü açıldı
20. Devlet Türk Sanatları Yarışması Sergisi'nin 2. bölümü açıldı
20. Devlet Türk Sanatları Yarışması Sergisi'nin 2. bölümü açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Cömert

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