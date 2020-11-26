20 bölüm sonra yeniden Hercai'ye döndü
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20 bölüm sonra yeniden Hercai'ye döndü

26.11.2020 17:12 | Son Güncelleme: 26.11.2020 17:16
20 bölüm sonra yeniden Hercai'ye döndü

Dizinin çekimlerinin yapıldığı Mardin'de usta oyuncu Macit Sonkan ile Oğuzcan Ulu bir araya geldi.

Dizinin çekimlerinin yapıldığı Mardin'de usta oyuncu Macit Sonkan ile Oğuzcan Ulu bir araya geldi. Usta oyuncu Sonkan, "Oğuzcan çok yetenekli ve iyi bir oyuncu. Sette herkesle iyi geçinen rolünün hakkını veren genç bir kardeşimiz benim de gençlik yıllarıma çok benziyor. Oğuzcan sinema sektöründe çok iyi işler yapacak bir oyuncu" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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