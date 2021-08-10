20 Ağustos'ta başlayacak olan 2. Atatürk Kupası kuraları çekildi
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20 Ağustos'ta başlayacak olan 2. Atatürk Kupası kuraları çekildi

20 Ağustos'ta başlayacak olan 2. Atatürk Kupası kuraları çekildi
Bültenler - Haberler | Güncel

Ayvalık Belediyesi'yle Atatürkçü Düşünce Derneği'nin girişimiyle ASKF temsilcisi Cemal Erhanoğlu'nun organize ettiği 2'inci Atatürk Kupası kura çekimi Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şube binasında gerçekleştirildi.

Kura çekiminde Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, ADD Başkanı Ahmet Üzgeç, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu temsilcisi Cemal Erhanoğlu'nun yanı sıra spor kulüplerinin temsilcileri hazır bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde; Ayvalık Belediyesi ile Ayvalık Atatürkçü Düşünce Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği,2. Atatürk Kupası, Sarı Zeybek Spor Tesisleri'nde 20 Ağustos Cuma günü başlayacak, turnuva, 30 Ağustos tarihinde kupa töreniyle sona erecek. Pandemi nedeniyle geçen yıl düzenlenemeyen 2'nci Atatürk Kupası'na Ayvalık'taki spor kulüpleriyle, futbol okullarının sporcuları katılacak ve karşılaşmalarda 2013-2014 doğumlu minik sporcular ter dökecek.

Kaynak: Bültenler

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