2 Yıllık Eşinden Boşandı! İşte İlk Açıklaması
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Oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, 22 yıllık eşi Çiğdem Saçıntı'dan sürpriz bir kararla boşandı. Saçıntı'dan boşanma sonrası ilk açıklama geldi. İşte detaylar...
"Çocuklar Duymasın", "Mandıra Filozofu" ve "Babamın Ceketi" gibi projelerle tanınan Müfit Can Saçıntı(53), 2000 yılında Çiğdem Saçıntı ile evlenmişti. Çift, 2005'te kızları Duru'yu kucaklarına almıştı.
5 YIL ÖNCE YOLLARINI AYIRMA KARARI ALDILAR
22 yıllık evli çiftten kötü haber geldi. 5 yıl önce yollarını ayırma kararı alan ve kızlarının büyümesini bekleyerek bu düşüncelerini erteleyen ikili, 24 Şubat'ta sessiz sedasız boşandı.
"DOSTÇA BOŞANDIK"
Kararın ardından adliyeden ayrılan çift, birlikte yemeğe çıktı. '2. Sayfa'ya konuyla alakalı konuşan Müfit Can Saçıntı, "Dostça boşandık." ifadelerini kullandı.
MÜFİT CAN SAÇINTI KİMDİR?
Müfit Can Saçıntı (d. 5 Mart 1968; Sungurlu, Çorum), Türk yönetmen, oyuncu ve senarist. Mandıra Filozofu adlı film serisinin yönetmeni ve başrol oyuncusu olarak tanınmıştır.
MÜFİT CAN SAÇINTI ÖZEL HAYATI
Müfit Can Saçıntı, 2000 yılında Çiğdem Saçıntı ile evlenmiştir. Çift, 2005'te kızları Duru'yu kucaklarına almıştı. Müfit Can Saçıntı ile Çiğdem Saçıntı, 24 Şubat 2022'de boşanmıştır.
FİLMOGRAFİSİ
Yönetmenlik yaptığı filmler:
Mandıra Filozofu (2013)
Mandıra Filozofu İstanbul (2015)
Yaşamak Güzel Şey (2017)
Babamın Ceketi (2018)
Maskeler de Düşer (2020)
Yönetmenlik yaptığı diziler:
(2013-2014) Doksanlar (2 bölüm)
(2011-2017) Seksenler
Tiyatro oyunları:
Keloğlan He-Man'e Karşı
Hangi Yüzle
Üç Baba Hasan
Öteki Türkiye
Oyuncu:
2020 - Maskeler de Düşer
2018 - Babamın Ceketi
2017 - Yaşamak Güzel Şey
2015 - Mandıra Filozofu İstanbul
2014 – Mandıra Filozofu
2010/ 2012 – Çocuklar Duymasın
2011 – Seksenler
1997 – Kuşatma Altında Aşk
Senarist:
2020- Maskeler de Düşer
2018 - Babamın Ceketi
2017 - Yaşamak Güzel Şey
2013 – Çocuklar Duymasın
2011/ 2012 – Arka Sıradakiler
2012 – Zengin Kız Fakir Oğlan
2010 – Bana Bunlarla Gel
2007 – Hayat Apartmanı
2005 – Emret Komutanım
2004 – Biz Boşanıyoruz
2004 – Şöhretler Kebapçısı
2002 – Şeytan Bunun Neresinde
2001 – Son
1998 – Güldüren Cazibe