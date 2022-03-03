2 Yıllık Eşinden Boşandı! İşte İlk Açıklaması

"Çocuklar Duymasın", "Mandıra Filozofu" ve "Babamın Ceketi" gibi projelerle tanınan Müfit Can Saçıntı(53), 2000 yılında Çiğdem Saçıntı ile evlenmişti. Çift, 2005'te kızları Duru'yu kucaklarına almıştı.

5 YIL ÖNCE YOLLARINI AYIRMA KARARI ALDILAR

22 yıllık evli çiftten kötü haber geldi. 5 yıl önce yollarını ayırma kararı alan ve kızlarının büyümesini bekleyerek bu düşüncelerini erteleyen ikili, 24 Şubat'ta sessiz sedasız boşandı.

"DOSTÇA BOŞANDIK"

Kararın ardından adliyeden ayrılan çift, birlikte yemeğe çıktı. '2. Sayfa'ya konuyla alakalı konuşan Müfit Can Saçıntı, "Dostça boşandık." ifadelerini kullandı.

MÜFİT CAN SAÇINTI KİMDİR?

Müfit Can Saçıntı (d. 5 Mart 1968; Sungurlu, Çorum), Türk yönetmen, oyuncu ve senarist. Mandıra Filozofu adlı film serisinin yönetmeni ve başrol oyuncusu olarak tanınmıştır.

MÜFİT CAN SAÇINTI ÖZEL HAYATI

Müfit Can Saçıntı, 2000 yılında Çiğdem Saçıntı ile evlenmiştir. Çift, 2005'te kızları Duru'yu kucaklarına almıştı. Müfit Can Saçıntı ile Çiğdem Saçıntı, 24 Şubat 2022'de boşanmıştır.

FİLMOGRAFİSİ

Yönetmenlik yaptığı filmler:

Mandıra Filozofu (2013)

Mandıra Filozofu İstanbul (2015)

Yaşamak Güzel Şey (2017)

Babamın Ceketi (2018)

Maskeler de Düşer (2020)

Yönetmenlik yaptığı diziler:

(2013-2014) Doksanlar (2 bölüm)

(2011-2017) Seksenler

Tiyatro oyunları:

Keloğlan He-Man'e Karşı

Hangi Yüzle

Üç Baba Hasan

Öteki Türkiye

Oyuncu:

2020 - Maskeler de Düşer

2018 - Babamın Ceketi

2017 - Yaşamak Güzel Şey

2015 - Mandıra Filozofu İstanbul

2014 – Mandıra Filozofu

2010/ 2012 – Çocuklar Duymasın

2011 – Seksenler

1997 – Kuşatma Altında Aşk

Senarist:

2020- Maskeler de Düşer

2018 - Babamın Ceketi

2017 - Yaşamak Güzel Şey

2013 – Çocuklar Duymasın

2011/ 2012 – Arka Sıradakiler

2012 – Zengin Kız Fakir Oğlan

2010 – Bana Bunlarla Gel

2007 – Hayat Apartmanı

2005 – Emret Komutanım

2004 – Biz Boşanıyoruz

2004 – Şöhretler Kebapçısı

2002 – Şeytan Bunun Neresinde

2001 – Son

1998 – Güldüren Cazibe