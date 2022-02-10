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2 yılda bin 250 kiloya ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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2 yılda bin 250 kiloya ulaştı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Göbel köyünde bir üretici, büyükbaş hayvanının 2 yılda bin 250 kilo ağırlığa ulaştığını söyledi.

TAVŞANLI, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Göbel köyünde bir üretici, büyükbaş hayvanının 2 yılda bin 250 kilo ağırlığa ulaştığını söyledi.

Göbel köyünden besici Halil Uslu, büyükbaş hayvanın ilk zamanlar günde 7-8, daha sonra 12 ve son zamanlarda da 24 kilo besi yemi yediğini söyledi.

Halil Uslu, "Kendi arazimizden kaldırdığımız arpanın yanında, mısır ve ayçiçeği tohum küspesi alarak bir karışım hazırladık. Onun akabinde yulaf, macar fiği, yonca olarak da kaba yem verdik. Zaten bu dengeli beslenmesini yapamasak bir yerinde hasar oluşurdu. Dengeli ve sağlıklı beslenmesini sağladık. Gözümüz gibi baktık. Bize karşı son derece sempatik olmasının yanında başkalarına karşı gaddar bir yapıya sahip idi. Boğalık vasfını kaybedince besiye çektik ve kurbanlık olarak satmayı düşündük ancak o günlerde beklediğimiz fiyat verilmeyince satmadık. Daha sonra yoğun beslenme programı sonrası nasip bu sefermiş Ekrem Aka'ya sattık. Tavşanlı rekoru olarak düşündüğümüz Koca Efe, canlı bin 250 kilo, karkas olarak da 682 kilo geldi. Kendindenmiş gibi görmeyince bu hayvancılık yapılmaz" diyerek hayvancılığın önemini vurguladı. - KÜTAHYA

2 yılda bin 250 kiloya ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Halil Uslu, Tavşanlı, Kütahya, Tohum, Yerel, Haberler

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