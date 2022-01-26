2 yaşındaki Erdal'a ulaşmak için UMKE'nin karla zorlu mücadelesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 yaşındaki Erdal'a ulaşmak için UMKE'nin karla zorlu mücadelesi

2 yaşındaki Erdal'a ulaşmak için UMKE'nin karla zorlu mücadelesi

KONYA kent merkezine 75 kilometre uzaklıktaki yaylada ateşlenen 2 yaşındaki Erdal Çakıroğlu için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) seferber oldu.

ALTINEKİN, KONYA (DHA) - KONYA kent merkezine 75 kilometre uzaklıktaki yaylada ateşlenen 2 yaşındaki Erdal Çakıroğlu için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) seferber oldu. Yaylaya giderken kara saplanan arazi araçlarını kendi imkanlarıyla çıkaran ekip, zorlu bir yolculuğun ardından minik Erdal'a ulaşıp, 6 saat sonra hastaneye ulaştırdı.

Altınekin ilçesi Yenikuyu Mahallesi Tol Yaylası'nda oturan Çakıroğlu ailesi, çocukları Erdal'ın ateşi 38,5 dereceye çıkınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Bölgede yoğun kar yağışı olduğu için UMKE görevlendirildi. Arazi aracıyla yaklaşık 75 kilometre uzaklıktaki yaylaya gitmek için yola çıkan ekip, Eğribayat Mahallesi yakınlarında yoğun kar yağışı ve tipiye yakalandı. Araç bir süre sonra da kara saplandı. Ekip, kendi imkanlarıyla yaklaşık 2 saatlik çabayla aracı kurtardı. Alternatif bir yoldan devam eden UMKE, yaylaya ulaştı. İlk müdahalesi yapılan minik Erdal ve ailesi, yaklaşık 6 saat sonra Altınekin Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Erdal Çakıroğlu, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.


2 yaşındaki Erdal'a ulaşmak için UMKE'nin karla zorlu mücadelesi

2 yaşındaki Erdal'a ulaşmak için UMKE'nin karla zorlu mücadelesi

2 yaşındaki Erdal'a ulaşmak için UMKE'nin karla zorlu mücadelesi

2 yaşındaki Erdal'a ulaşmak için UMKE'nin karla zorlu mücadelesi

2 yaşındaki Erdal'a ulaşmak için UMKE'nin karla zorlu mücadelesi

2 yaşındaki Erdal'a ulaşmak için UMKE'nin karla zorlu mücadelesi

2 yaşındaki Erdal'a ulaşmak için UMKE'nin karla zorlu mücadelesi

2 yaşındaki Erdal'a ulaşmak için UMKE'nin karla zorlu mücadelesi

2 yaşındaki Erdal'a ulaşmak için UMKE'nin karla zorlu mücadelesi

2 yaşındaki Erdal'a ulaşmak için UMKE'nin karla zorlu mücadelesi

2 yaşındaki Erdal'a ulaşmak için UMKE'nin karla zorlu mücadelesi

2 yaşındaki Erdal'a ulaşmak için UMKE'nin karla zorlu mücadelesi

Demirören Haber Ajansı / Duygu Karakoç - Son Dakika Haberleri

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Altınekin, Tragger, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title