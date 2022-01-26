2 yaşındaki Erdal'a ulaşmak için UMKE'nin karla zorlu mücadelesi

ALTINEKİN, KONYA (DHA) - KONYA kent merkezine 75 kilometre uzaklıktaki yaylada ateşlenen 2 yaşındaki Erdal Çakıroğlu için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) seferber oldu. Yaylaya giderken kara saplanan arazi araçlarını kendi imkanlarıyla çıkaran ekip, zorlu bir yolculuğun ardından minik Erdal'a ulaşıp, 6 saat sonra hastaneye ulaştırdı.

Altınekin ilçesi Yenikuyu Mahallesi Tol Yaylası'nda oturan Çakıroğlu ailesi, çocukları Erdal'ın ateşi 38,5 dereceye çıkınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Bölgede yoğun kar yağışı olduğu için UMKE görevlendirildi. Arazi aracıyla yaklaşık 75 kilometre uzaklıktaki yaylaya gitmek için yola çıkan ekip, Eğribayat Mahallesi yakınlarında yoğun kar yağışı ve tipiye yakalandı. Araç bir süre sonra da kara saplandı. Ekip, kendi imkanlarıyla yaklaşık 2 saatlik çabayla aracı kurtardı. Alternatif bir yoldan devam eden UMKE, yaylaya ulaştı. İlk müdahalesi yapılan minik Erdal ve ailesi, yaklaşık 6 saat sonra Altınekin Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Erdal Çakıroğlu, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.