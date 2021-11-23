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2 yaşındaki çocuk, babasını sırtından vurarak öldürdü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
2 yaşındaki çocuk, babasını sırtından vurarak öldürdü

ABD'nin Missouri eyaletinde 2 yaşındaki bir çocuk, evdeki silahın ateş alması sonucu babasını sırtından vurarak öldürdü. Polis ekipleri, olayın nasıl gerçekleştiğini araştırıyor. Eğer otopsiden aksi bir sonuç çıkarsa, olay anında evde bulunan kadın da şüpheli sıfatına alınacak.

Abd'nin Missouri eyaletine bağlı St. Louis'de cumartesi akşam saat 20.40 sıralarında feci bir olay meydana geldi. Mahalledeki bir evden silah sesi geldiği yönünde ihbar alan polis ekipleri, gittikleri evde 25'li yaşlardaki adamı sırtından vurulmuş halde ölü buldu. Polis ekipleri, olay anında evde bulunan kadının da ifadesini aldı. Kadın, 2 yaşındaki çocuğun tetiği yanlışlıkla çektiğini söyledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, adamın nasıl öldüğünün kesin olarak belirlenmesi için başlattığı soruşturmada şu ana kadar bir gelişme olmadığını açıkladı. Evde bulunan kadın hakkında suçlamada bulunulup bulunmayacağı önümüzdeki günlerce çıkacak otopsi sonuçlarının ardından belli olacak.

ÇOK SIK YAŞANIYOR

Yetkililer, ailelerin bu durum karşısında yeteri kadar önlem almadığını ve bu tür olayların artık daha sık yaşanmaya başladığını dile getirdi. ABD'de geçtiğimiz yıl 142 kişi, çocukların yanlışlıkla ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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