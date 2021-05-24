"2. Uluslarası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu"
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"2. Uluslarası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu"

'2. Uluslarası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu'
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak'ta yarın "2. Uluslarası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu" düzenlenecek.

Şırnak'ta yarın "2. Uluslarası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu" düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Şırnak Valiliği, üniversite, belediye, Ticaret Sanayi Odası (TSO) ortaklığı, Bağcılar Belediyesi ve Bahçeşehir Üniversitesinin destekleriyle düzenlenen kongre, Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) yerleşkesindeki 15 Temmuz Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.

10'u yurt dışından toplam 49 akademisyenin katkı sağlayacağı sempozyumda 45 sunum yapılacak, 4 oturum gerçekleştirilecek.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan, yarın yapılacak sempozyumda Nuh tufanı ve Hz. Nuh Peygamberle ilgili bilimsel verilerin ortaya çıkarılacağını, tufana ait bilgi ve belgelerin akademisyenler tarafından sunulacağını söyledi.

"İnşallah Cudi Dağı'nın milli park olması ve UNESCO dünya mirasına girmesiyle ilgili çalışmalarımız da olacak." diyen Erkan, sempozyumun devamının ileride İstanbul'da yapılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Erkan, Cudi Dağı ve Nuh'un Gemisi konulu animasyon çalışmalar da yürüttüklerini bildirdi.

Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. İbrahim Baz da sempozyuma 49 akademisyenin katılacağını, 200'den fazla müracaat olmasına rağmen salgın koşulları nedeniyle ancak 4'te birini alabildiklerini söyledi.

Sempozyumda 45 sunum yapılacağını bunların 10'unun online gerçekleşeceğini aktaran Baz, Nuh Tufanı ve Cudi Dağı olarak iki ana başlıkta sunumlar gerçekleştirileceğini kaydetti.

Baz, sempozyumun ardından akademisyenlerle yönelik Nuh Tufanı'nın ardından ilk yerleşim yeri olarak kabul edilen Yoğurtçular köyünü ziyaret edeceklerini anlatarak, katılımcılara Şırnak'taki huzur iklimini göstermek istediklerini aktardı.

'2. Uluslarası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu'
'2. Uluslarası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu'
'2. Uluslarası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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