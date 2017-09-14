2. Uluslararası Termal Sağlık Turizm Zirvesi'ne Doğru

2. Uluslararası Termal Sağlık Turizm Zirvesi, 20-24 Eylül tarihlerinde Karahayıt'ta gerçekleştirilecek.



Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği Kurucu Başkanı Emin Çakmak, "2. Uluslararası Termal Sağlık Turizm Zirvesi"nin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin himayesinde düzenleneceğini söyledi.



Çakmak, "Zirveye 52 ülkeden 256 yabancı ve 100 yerli alım heyeti katılacak. Zirveyi, 20-24 Eylül 2017 tarihlerinde Karahayıt'ta gerçekleştireceğiz. Bu zirve ile Pamukkale ve Karahayıt sağlık merkezi olma yönünde hızla ilerleyecek." ifadelerini kullandı.