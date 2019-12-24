"2. Uluslararası Resim ve Pastel Sanatları Sergisi" açıldı

24.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:30

Bahçelievler Belediyesi tarafından, İstanbul Sanat ve Sanatçı Derneği, Türkiye Pastel Derneği ve Türk-Çin Kültür Derneği iş birliğiyle ile bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Resim ve Pastel Sanatları Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

Siyavuşpaşa Köşkü'ndeki serginin açılışına, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan ve İffet Polat, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Zhong Hong Nuo'nun yanı sıra sergide eseri bulunan sanatçılar katıldı.

"Çocuklarımızın eğitiminde spor ve sanatın önemi çok büyük"

İran, Çin, Ukrayna, Beyaz Rusya ve Türkiye'den 44 sanatçının eserinin yer aldığı serginin açılış töreninde konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, Siyavuşpaşa Köşkü'nün 500 yıllık bir tarihe şahitlik ettiğini belirterek, bölgedeki birçok tarihi mekanı ve eseri Bahçelievler halkına kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Bahadır, uluslararası bir sergiye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Eğitimde 4 model var. Çocuklarımızın eğitiminde spor ve sanatın önemi çok büyük. Bahçelievler'deki çocuklarımızda ve gençlerimizde resim merakını uyandırıp, onlarda resim aşkını oluşturma amacındayız. Biz sanatın her türlüsünü kabul ediyoruz." dedi.

"Öğrencilerimizin yüzde 95'i pastel çalışıyor"

Sanatçı ve resim eğitmeni Cevad Süleymanpur da AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2004'ten beri resim eğitmenliği yaptığını anlatarak, "Bu sergide sanatçıların bir sene boyunca yaptıkları eserler yer alıyor. Ağırlıklı olarak pastel boya eserler. Ancak sulu boya ve yağlı boya da var. Öğrencilerimizin yüzde 95'i pastel çalışıyor." diye konuştu.

Süleymanpur, ziyaretçilerin sergide manzara, natürmort, portre ve soyut türde eserler görebileceklerine işaret ederek, gelecek sene daha kapsamlı bir şekilde, daha fazla eser ve ressamın katılımıyla bu sergiyi gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Türkiye'de 17 senedir yaşadığını ifade eden ressam, İran, Çin, Ukrayna, Beyaz Rusya ve Türkiye'den ressamlarla beraber çalıştığı için memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.

"Kasımpatı" adlı eseriyle sergiye katılan Natali Aydar da 15 yıldır resim sanatıyla ilgilendiğini belirterek, "Kasımpatı isimli eserimi 1 ay kadar önce yapmıştım. Serginin ilkine katılma şansım da olmuştu. Bundan daha önce de 20 kadar karma sergide eserlerim yer aldı." dedi.

Aydar, sergide çok farklı tarzlarda eserler bulunduğuna dikkati çekerek, sanatseverler için izlemeye değer bir sergi olduğu yorumunu yaptı.

Toplam 47 eserin yer aldığı sergi, 28 Aralık'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA