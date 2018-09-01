Trabzon'un Düzköy ilçesindeki "2. Uluslararası Kaya Tırmanışı Festivali"nde 50 sporcu kaya tırmanışı yaptı.

Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübünün (TEDAK) kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla, ilçenin Doğankaya Mahallesi'ndeki Şahinkaya Tırmanış Bahçesi'nde düzenlenen festivalde Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, Hollanda ve Azerbaycan'dan 50 sporcu kaya tırmanışı gerçekleştirdi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin geleneksel hale gelmesini sağlayacaklarını söyledi.

Yöredeki turizmin de tüm yıla yayılması için çalıştıklarını anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Turizm alanında bu sene ülkemizde 40 milyona yakın turizm sirkülasyonu oldu. Bunun milli ekonomiye büyük katkısı var, geleceğe yönelik çok güzel ümitler besliyoruz ve Trabzon olarak da bu konuda çalışıyoruz."

TEDAK Başkanı Zeynep Bayoğlu ise Şahinkaya Tırmanış Bahçesi'nin 2 bin rota açılabilecek konumda olduğuna dikkati çekerek, "Şahinkaya'da 2003 yılında ilk rotayı açan Öztürk Kayıkcı ve dünyaca ünlü İsviçreli tırmanıcı Michel Piola'nın da aralarında bulunduğu ekip, çeşitli çalışmalar yaptı. Ancak şu an ortalama 50 rota açtık." dedi.

Düzköy Belediye Başkanı Abidin Çelik de Şahinkaya'nın uzunluk bakımından dağcılık sporu için önemli olduğunu dile getirerek, amaçlarının bu bölgede turizmi 12 aya yaymak ve çeşitlendirerek farklı çalışmalar yapmak olduğunu ifade etti.

Dün başlayan festival yarın sona erecek.