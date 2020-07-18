2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf yaşamını yitirdi
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2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf yaşamını yitirdi

ISPARTA (İHA) – Isparta'da 2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf hayatını kaybetti.

2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf yaşamını yitirdi
18.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 18.07.2020 16:45

ISPARTA (İHA) – Isparta'da 2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf hayatını kaybetti.

Olay, Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni alınan pres makinesini işyerine iterek katmaya çalışan Öner Yazıcı, 2 tonluk makinenin devrilmesi sonucu altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yazıcı, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öner Yazıcı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza esnasında aynı işyerinde çalışan İrfan Özyurt da yaralandı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, olayı duyar duymaz iş kazasının yaşandığı dükkana gitti. Başdeğirmen, burada kazayla ilgili bilgi aldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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