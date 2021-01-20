Konya TIR kazası; ön kısım hurdaya döndü, sürücü öldü
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Konya TIR kazası; ön kısım hurdaya döndü, sürücü öldü

20.01.2021 15:44 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:56
Konya TIR kazası; ön kısım hurdaya döndü, sürücü öldü

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, pancar küspesi yüklü TIR'a arkadan çarpan iplik yüklü TIR'ın şoförü Orhan Gündüz (55), yaşamını yitirdi.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, pancar küspesi yüklü TIR'a arkadan çarpan iplik yüklü TIR'ın şoförü Orhan Gündüz (55), yaşamını yitirdi. Kazada TIR'ın ön kısmı, hurdaya döndü. 

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Adana- Aksaray yolunda, Yeniköy yakınlarında meydana geldi. Orhan Gündüz yönetimindeki 27 R 3854 plakalı iplik yüklü TIR, Turgay Kale'nin (35) kullandığı 42 YT 920  plakalı pancar küspesi yüklü TIR'a arkadan çarptı. Ön kısmı hurdaya dönen TIR'ın şoförü Orhan Gündüz, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Gündüz'ün cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp, Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  


Konya TIR kazası; ön kısım hurdaya döndü, sürücü öldü
Konya TIR kazası; ön kısım hurdaya döndü, sürücü öldü
Konya TIR kazası; ön kısım hurdaya döndü, sürücü öldü
Konya TIR kazası; ön kısım hurdaya döndü, sürücü öldü
Konya TIR kazası; ön kısım hurdaya döndü, sürücü öldü
Konya TIR kazası; ön kısım hurdaya döndü, sürücü öldü
Konya TIR kazası; ön kısım hurdaya döndü, sürücü öldü
Konya TIR kazası; ön kısım hurdaya döndü, sürücü öldü
Konya TIR kazası; ön kısım hurdaya döndü, sürücü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

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