- Isparta'da 2 otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı
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- Isparta'da 2 otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı

08.12.2020 22:01 | Son Güncelleme: 08.12.2020 22:10

- Isparta'da 2 otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı Isparta'nın Gelendost ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

- Isparta'da 2 otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı

ISPARTA - Isparta'nın Gelendost ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Isparta-Gelendost karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Isparta istikametinden seyir halinde olan Ramazan Kaya'nın idaresindeki 32 KE 596 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Mustafa İzzet Toktaş'ın kullandığı 07 ALR 593 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de yola savruldu. Kazada araçlarda bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Gelendost ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan kaza bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde 32 KE 596 plakalı otomobilin yol kenarındaki benzin istasyonuna dönmek isterken karşı istikametten gelen 07 ALR 593 plakalı araç ile çarpıştığı görülüyor. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerin savrulması da görüntülerde yer alıyor.

- Isparta'da 2 otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı
- Isparta'da 2 otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı
- Isparta'da 2 otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı
- Isparta'da 2 otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı
- Isparta'da 2 otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı
- Isparta'da 2 otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı
- Isparta'da 2 otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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