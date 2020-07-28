2 otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
28.07.2020 23:45 | Son Güncelleme: 29.07.2020 00:31
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
E.K'nin kullandığı 16 BAF 45 plakalı otomobil, Umurbey mevkisinde, sürücüsünün önündeki aracı hatalı sollaması nedeniyle karşı yönden gelen Ö.B.Y. idaresindeki 16 YAR 54 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan O.Y, E.K, K.Ö. ve Ö.B.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan O.Y. ve E.K'nin durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Yaralılardan bazılarının alkollü olduğu iddia edildi.
Kaynak: AA