2 oğlunu SMA'dan kaybeden çift, 3'üncü kez aynı acıyı yaşamak istemiyor

IĞDIR'da 2,5 ve 1,5 yaşlarındaki iki oğlunu 2 yıl arayla Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastalığı nedeniyle kaybeden Sakine ve Yaşar Koç çifti, 3'üncü çocukları SMA'lı 13 aylık Murat'ta da aynı acıyı yaşamak istemiyor. Murat'ı yaşatmak için 4 ay önce Ankara'ya taşınan aile, yardım kampanyası başlattı. Sakine Koç, oğlunun tedavisi için gerekli olan 2 milyon 250 bin doların yüzde 42'sinin toplandığını söyleyerek, "Önceden bu hastalığı bilmiyorduk ama şu an tedavisi var. Biz bu maliyetin altından kalkamıyoruz. Gözümü güne açtığımda Murat'ı kaybetme korkusuyla yaşıyorum" dedi.

Iğdır merkezde yaşayan Sakine ve Yaşar Koç çifti, 2015'te 2,5 yaşındaki oğulları Muhammet'i, 2017'de ise 1,5 yaşındaki oğulları İbrahim'i SMA hastalığı nedeniyle kaybetti. Ölen 2 çocuklarının acısı daha dinmemişken, çiftin 13 aylık bebekleri Murat'a da bir yıl önce SMA teşhisi konuldu. Aile, Iğdır'da tedavi imkanları olmadığı gerekçesiyle 4 ay önce Ankara'ya taşınıp, Murat'ı yaşatmak için yardım kampanyası başlattı. Sosyal medyadaki kampanyaya birçok ünlü isim destek verirken,100'e yakın kişi de kampanyada çalışmak için gönüllü oldu. Ancak Murat'ın tedavisi için gerekli olan 2 milyon 250 bin doların yüzde 42'si toplanabildi.

Kampanyada ilerleme kaydedilemediğini belirten Yaşar Koç ise, "Çocuğum fiziki tedavi alsın diye Ankara'ya taşındık. Oğlumuz için bir kampanya yürütüyoruz. 11 aydır bu sürecin içindeyiz. Kampanyamız diğer bebeklere göre hiç ilerlemedi. Halkımızın sayesinde yüzde 42'ye geldik. Biz istiyoruz ki yüzde 100'e onlar sayesinde olalım. Çünkü Murat'ın kaybedecek zamanı yok. Eğer biz şu anda 100 bin kişiye ulaşırsak, 100 bin kişi 100 TL bağış yaparsa Murat'ın kampanyası bugün biter, yarın ilacına kavuşur. Benim tek istediğim, herkes kendisini bizim yerimize koysun. Çok zor bizim için. Bizim tek istediğimiz, devletimiz ve milletimiz bize sahip çıksın" dedi.