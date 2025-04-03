2 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI || 2 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Fenerbahçe-Galatasaray maçı reytinglerde kaçıncı oldu?

2 Nisan reyting sonuçları hem total hem AB kategorilerinde televizyon programlarının izlenme oranlarına göre sıralandığı önemli bir listeyi oluşturuyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki izleyiciler, 2 Nisan reyting sonuçları ile favori programlarının ne kadar izlendiğini öğrenmeye çalışıyor. Özellikle ATV ekranlarında yayınlanan kupa derbisi dikkatleri üzerine çekti. 2 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sosyal medyada gündem oldu. Televizyon dünyasının nabzını tutan bu liste, günün en çok izlenen yapımlarını belirledi. İşte detaylı 2 Nisan reyting sonuçları ve zirvede yer alan programlar...

2 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Nisan 2025 Çarşamba akşamı ekranlara gelen programlar arasından en çok izleneni, ATV ekranlarında yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev derbi, hem Total hem de AB grubu reytinglerinde zirvede yer aldı.