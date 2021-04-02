2 Nisan Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Gripin Böyle Kahpedir Dünya sözleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2 Nisan Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Gripin Böyle Kahpedir Dünya sözleri

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
2 Nisan Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Gripin Böyle Kahpedir Dünya sözleri

Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde çalan Şarkının özleri merak edildi. Peki, 26 Mart Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Gripin Böyle Kahpedir Dünya sözleri

Yeni Türk Böyle Kahpedir Dünya şarkısı Kırmızı Oda'da çalındı. İzleyicilerin merakını uyandıran gelişme sonrası 26 Mart Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Gripin Böyle Kahpedir Dünya sözleri araştırıldı.

GRİPİN BÖYLE KAHPEDİR DÜNYA SÖZLERİ

Söyle kaç yaşındasın dertlerin başındasın

İstisnasız her an geçmişi özlüyorsan

Bilmem kaç yaşındasın gözlerin yaşlardasın

İstisnasız her an yarını düşlüyorsan

Yolculuk nereye neler uğruna ölmeye

Dört yalnızlıkla bir doğruyu götürmeye

---

Hadi durma ağla ağla yaşlar kurur zamanla ağla

Böyle kahpedir dünya son bulur kollarında

Hadi durma ağla ağla yüzünü ıslatmasan da ağla

Belki hepsi bir rüya son bulur kollarında.

---

Söyle kaç yaşındasın herkes kadar yalnız mısın

İnce ince titremen soğuktan mı sanırsın

Bilmem kaç yaşındasın her şeyin farkındasın

Acılar biriktirip damla damla harcarsın

Yolculuk nereye kimler uğruna ölmeye

Dört yalnızlıkla bir doğruyu götürmeye

--

Hadi durma ağla ağla yaşlar kurur zamanla ağla

Böyle kahpedir dünya son bulur kollarında

Hadi durma ağla ağla yüzünü ıslatmasan da ağla

Belki hepsi bir rüya son bulur kollarında

Hadi durma ağla ağla böyle kahpedir dünya

--

Söyle kaç yaşındasın dertlerin başındasın

İstisnasız her an geçmişi özlüyorsan

Hadi durma ağla ağla yaşlar kurur zamanla ağla

Böyle kahpedir dünya…

Söz & Müzik:

Haluk Kurosman & Murat Başdoğan

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özlem Zengin Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Hülya Avşar İbrahim Çelikkol Armağan Çağlayan
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Okay Yokuşlu Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 2 Nisan Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Gripin Böyle Kahpedir Dünya sözleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 00:14:10. #1.14#
title