2 Nisan Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Gripin Böyle Kahpedir Dünya sözleri

Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde çalan Şarkının özleri merak edildi. Peki, 26 Mart Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Gripin Böyle Kahpedir Dünya sözleri

Yeni Türk Böyle Kahpedir Dünya şarkısı Kırmızı Oda'da çalındı. İzleyicilerin merakını uyandıran gelişme sonrası 26 Mart Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Gripin Böyle Kahpedir Dünya sözleri araştırıldı.

GRİPİN BÖYLE KAHPEDİR DÜNYA SÖZLERİ

Söyle kaç yaşındasın dertlerin başındasın

İstisnasız her an geçmişi özlüyorsan

Bilmem kaç yaşındasın gözlerin yaşlardasın

İstisnasız her an yarını düşlüyorsan

Yolculuk nereye neler uğruna ölmeye

Dört yalnızlıkla bir doğruyu götürmeye

---

Hadi durma ağla ağla yaşlar kurur zamanla ağla

Böyle kahpedir dünya son bulur kollarında

Hadi durma ağla ağla yüzünü ıslatmasan da ağla

Belki hepsi bir rüya son bulur kollarında.

---

Söyle kaç yaşındasın herkes kadar yalnız mısın

İnce ince titremen soğuktan mı sanırsın

Bilmem kaç yaşındasın her şeyin farkındasın

Acılar biriktirip damla damla harcarsın

Yolculuk nereye kimler uğruna ölmeye

Dört yalnızlıkla bir doğruyu götürmeye

--

Hadi durma ağla ağla yaşlar kurur zamanla ağla

Böyle kahpedir dünya son bulur kollarında

Hadi durma ağla ağla yüzünü ıslatmasan da ağla

Belki hepsi bir rüya son bulur kollarında

Hadi durma ağla ağla böyle kahpedir dünya

--

Söyle kaç yaşındasın dertlerin başındasın

İstisnasız her an geçmişi özlüyorsan

Hadi durma ağla ağla yaşlar kurur zamanla ağla

Böyle kahpedir dünya…

Söz & Müzik:

Haluk Kurosman & Murat Başdoğan