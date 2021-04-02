2 Nisan Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Gripin Böyle Kahpedir Dünya sözleri
Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde çalan Şarkının özleri merak edildi. Peki, 26 Mart Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Gripin Böyle Kahpedir Dünya sözleri
Yeni Türk Böyle Kahpedir Dünya şarkısı Kırmızı Oda'da çalındı. İzleyicilerin merakını uyandıran gelişme sonrası 26 Mart Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Gripin Böyle Kahpedir Dünya sözleri araştırıldı.
GRİPİN BÖYLE KAHPEDİR DÜNYA SÖZLERİ
Söyle kaç yaşındasın dertlerin başındasın
İstisnasız her an geçmişi özlüyorsan
Bilmem kaç yaşındasın gözlerin yaşlardasın
İstisnasız her an yarını düşlüyorsan
Yolculuk nereye neler uğruna ölmeye
Dört yalnızlıkla bir doğruyu götürmeye
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Hadi durma ağla ağla yaşlar kurur zamanla ağla
Böyle kahpedir dünya son bulur kollarında
Hadi durma ağla ağla yüzünü ıslatmasan da ağla
Belki hepsi bir rüya son bulur kollarında.
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Söyle kaç yaşındasın herkes kadar yalnız mısın
İnce ince titremen soğuktan mı sanırsın
Bilmem kaç yaşındasın her şeyin farkındasın
Acılar biriktirip damla damla harcarsın
Yolculuk nereye kimler uğruna ölmeye
Dört yalnızlıkla bir doğruyu götürmeye
--
Hadi durma ağla ağla yaşlar kurur zamanla ağla
Böyle kahpedir dünya son bulur kollarında
Hadi durma ağla ağla yüzünü ıslatmasan da ağla
Belki hepsi bir rüya son bulur kollarında
Hadi durma ağla ağla böyle kahpedir dünya
--
Söyle kaç yaşındasın dertlerin başındasın
İstisnasız her an geçmişi özlüyorsan
Hadi durma ağla ağla yaşlar kurur zamanla ağla
Böyle kahpedir dünya…
Söz & Müzik:
Haluk Kurosman & Murat Başdoğan