Kilis Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ile RAM işbirliği Resul Osman Dağına '2 Nisan Hatıra Ormanı" Ağaç Dikimi gerçekleştirildi. Kilis Orman İşletme Müdürü Cesim Karadağ, Böyle önemli bir günde fidanların toprakla buluşmasının anlamlı olduğunu ifade ederek, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle fidanları toprakla buluşturduk. Bu tür etkinliklere kurum olarak destek vermeye devam edeceğiz" dedi. Ram Müdürü Memet Mustafa Doğan ise otizm sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen bir gelişim farklılığı olduğunu ifade ederek, "Otizm genellikle 3 yaşından önce ortaya çıkan beynin ve sinir sisteminin farklı yapısından ya da işleyişinden kaynaklandığı kabul edilen nörolojik tabanlı bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Otizm hakkında yanlış algıları ortadan kaldırmak erken teşhis ve tedaviyi yaygınlaştırmak amacıyla 2008 yılında BM tarafından 2 Nisan tarihi Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edilmiştir. Otizmin görülme sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla artmaktadır. Bununla beraber eğitim ve erken teşhis daha önemli hale gelmektedir. Otizmin günümüzde bilinen tek sağaltım yöntemi erken tanı ile beraber yoğun ve sürekli özel eğitim sürecidir. İlimizde de otizmli bireylerin erken tanılanması ve özel eğitimden faydalanmaları amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. 62'si erkek ve 13'ü kız olmak üzere toplamda 75 otizmli öğrenci bireysel eğitim ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirildikleri devlet okullarımızda eğitim görmektedirler. Otizmli bireylerimizin eğitimiyle onların toplum içinde bağımsız ve üretken bireyler olarak yer almaları amaçlanmaktadır. Farklı özelliklere ve yeteneklere sahip olan otizmli bireyler hayatın içindeki bazı alanlarda çok büyük başarılar gösterebilmektedirler" diye konuştu.

Öğleden sonra ise 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle bir piknik düzenlendi. - KİLİS