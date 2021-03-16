2 Milyar Euro kaç TL ediyor? 2 milyar euro kaç dolar ve Türk Lirası'na eşittir? 1 euro ne kadar?

Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi de 2 milyar Euro'nun kaç TL'ye eşit olduğudur. Peki 16 Mart 2021 tarihinde 1 euro kaç tl? 2 milyar euro ne kadara eşittir? Detaylar haberimizde.