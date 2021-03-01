2 Mart'ta okullar açılacak mı? MEB'den açıklama! Okullar ne zaman açılıyor?

1 Mart'ta okulların açılmasını bekleyenler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gelen açıklamayı bekledi. Yüksek riskli iller için il hıfzıssıhha kurullarının karar alabileceğini belirten Bakan Selçuk, okulların durumuna ilişkin son gelişmeyi aktardı. 2 Mart'ta okullar açılacak mı? MEB'den açıklama! Okullar ne zaman açılıyor?

1 Mart'ta bazı sınıfların yüz yüze eğitime başlamasıyla ilgili açıklama geçtiğimiz günlerde gelmişti. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapılacağı söylendikten sonra öğrenciler 1 Mart Pazartesi okul var mı? Yarın okullar açılacak mı? sorusunun yanıtını merak etti. 1 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren özel gereksinimli öğrenciler için özel eğitim okulları, tüm sınıf düzeyinde ilk okullar ve 12. sınıf öğrencileri için liselerin açılmış olması bekleniyordu ancak önemli bir gelişme yaşandı. 2 Mart'ta okullar açılacak mı?

2 MART'TA OKULLAR AÇILACAKA MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitime ve sınavlara 2 Mart Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanacağını duyurdu. Açıklamada, 1 Mart Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'ndaki değerlendirmeler neticesinde eğitim öğretime devam edileceği vurgulandı.

MEB'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara, 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlanacağını açıkladı.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, resmi ve özel tüm ana sınıfları, ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart itibarıyla yüz yüze eğitime başlanılacağı ve ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceğinin kamuoyuna açıklandığı hatırlatıldı.

PAZARTESİ SINAVLAR DA YAPILMAYACAK

Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası"nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir."