2 komşusunu bıçaklayarak öldüren anne ve oğlunun suç dosyası kabarık çıktı
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2 komşusunu bıçaklayarak öldüren anne ve oğlunun suç dosyası kabarık çıktı

2 komşusunu bıçaklayarak öldüren anne ve oğlunun suç dosyası kabarık çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde husumetli oldukları komşu aileden 4 kişiyi bıçaklayarak 2 kişinin ölümüne sebep olarak tutuklanan anne ve oğlunun çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde husumetli oldukları komşu aileden 4 kişiyi bıçaklayarak 2 kişinin ölümüne sebep olarak tutuklanan anne ve oğlunun çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün 16.00 sıralarında Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 644. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 644. Sokak üzerinde daha önceden aralarında yaşanan husumet neticesinde davalık olan iki aile karşı karşıya geldi. Tülay Y. ve oğlu Hakan Y., apartmandaki kameradan husumetli oldukları Mustafa Avcı eşi Fatma Avcı çocukları Ebru ve Ahmet Avcı'nın marketten binaya girmek üzere olduklarını görünce dışarı çıktılar. Sokakta karşılaşan iki aile arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Tülay Y. ve Hakan Y., ellerindeki bıçaklarla Mustafa Avcı ve ailesine saldırdı. Kavgada bıçakla yaralanan baba Mustafa Avcı olay yerinde, kızı Ebru Avcı ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayda sokak ortasında bıçakladıkları komşularının başında elleri bıçakla bekleyen anne ve oğlu ise polisin havaya ateş açmasının ardından bıçaklarını yola bırakarak teslim oldu. Gözaltına alınan Tülay Y. ve oğlu Hakan Y., emniyette yapılan incelemelerinde çeşitli suçlardan Hakan Y.'nin 9 adet, annesi Tülay Y.'nin ise 7 ayrı suç kaydığın olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi anne ve oğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

2 komşusunu bıçaklayarak öldüren anne ve oğlunun suç dosyası kabarık çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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