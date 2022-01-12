Son Dakika | TOKAT'TA 2 KATLI EVİN ÇATISINDA YANGIN - Haberler
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Son Dakika | TOKAT'TA 2 KATLI EVİN ÇATISINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın hasara sebep oldu.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın hasara sebep oldu.

Yangın, saat 11.00 sıralarında ilçe merkezindeki Mevlana Mahallesi Şehit Er Hasan Avcı Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Bolat'a ait 2 katlı evin çatısında çıktı. Evin çatısından dumanlar yükseldiğini fark eden Mehmet Bolat ailesiyle birlikte binadan dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Odun ve talaş bulunan çatıdaki alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ev sakinlerinden Nevriye Bolat olay yerinde sinir krizi geçirdi. Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son Dakika | TOKAT'TA 2 KATLI EVİN ÇATISINDA YANGIN

Son Dakika | TOKAT'TA 2 KATLI EVİN ÇATISINDA YANGIN

Son Dakika | TOKAT'TA 2 KATLI EVİN ÇATISINDA YANGIN

Son Dakika | TOKAT'TA 2 KATLI EVİN ÇATISINDA YANGIN

Son Dakika | TOKAT'TA 2 KATLI EVİN ÇATISINDA YANGIN

Son Dakika | TOKAT'TA 2 KATLI EVİN ÇATISINDA YANGIN

Son Dakika | TOKAT'TA 2 KATLI EVİN ÇATISINDA YANGIN

Son Dakika | TOKAT'TA 2 KATLI EVİN ÇATISINDA YANGIN

Son Dakika | TOKAT'TA 2 KATLI EVİN ÇATISINDA YANGIN

Son Dakika | TOKAT'TA 2 KATLI EVİN ÇATISINDA YANGIN

Son Dakika | TOKAT'TA 2 KATLI EVİN ÇATISINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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