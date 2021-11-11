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Malatya'da çöken binayla ilgili gözaltına alınanlar adliyede

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Malatya'da çöken binayla ilgili gözaltına alınanlar adliyede

Malatya'da çöken iki katlı bina ile ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da çöken iki katlı bina ile ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Malatya'da dün akşama doğru İnönü Caddesi üzerinde 2 katlı binanın çökmesiyle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu soruşturma kapsamında bahse konu tadilatı yaptıran iş yeri sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MALATYA

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