2 kadının öldüğü trafik kazası - Sürücü tutuklandı
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2 kadının öldüğü trafik kazası - Sürücü tutuklandı

Anadolu Ajansı / Hamza Tav - Haberler | Güncel

Niğde'de otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti.

Niğde'de otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti.

Aşağı Kayabaşı Mahallesi Bor ilçesi kara yolunda O.E. (33) idaresindeki 06 CGS 281 plakalı otomobil, bisikletiyle yola çıkan çocuğunu engellemeye çalışan Züleyha Aytaş (41) ile yanındaki Nazmiye Özkul'a (61) çarptı.

Yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aytaş ve Özkul, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından araçtan inerek kaçan sürücü O.E, polisin çalışmasıyla evinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.E, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan Züleyha Aytaş'ın cenazesi Edikli beldesinde, Nazmiye Özkul'un naaşı Ağçaşar köyünde toprağa verildi.

2 kadının öldüğü trafik kazası - Sürücü tutuklandı
2 kadının öldüğü trafik kazası - Sürücü tutuklandı
2 kadının öldüğü trafik kazası - Sürücü tutuklandı
2 kadının öldüğü trafik kazası - Sürücü tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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